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ローマのMFマルテン・デ・ローンは、マンチェスター・ユナイテッドとのチャンピオンズリーグでの大一番を前に、ジャン・ピエロ・ガスペリーニを比類なき戦術の天才と称賛した。デ・ローンは、ガスペリーニのテンポが速く強度の高いスタイルによって、ローマはオールド・トラッフォードで手ごわい相手になると強調した。

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ガスペリーニの高強度な中盤を支えるデ・ローン

オランダ人MFマルテン・デ・ローンは、火曜日に行われるマンチェスター・ユナイテッドとのチャンピオンズリーグの一戦を前に、ローマを代表して試合前の記者会見に出席した。ローマに移る前、アタランタで長年ガスペリーニの指導を受けたデ・ローンは、今も同監督の戦術に欠かせない存在だ。

ローマは直近のセリエA２試合で９得点を挙げており、欧州でも屈指の得点力を誇る攻撃陣を擁してこの試合に臨む。

デ・ローンは、オールド・トラッフォードでローマの試合運びを相手に押し付けられると自信を示した。

デ・ローン、ガスペリーニの比類なき戦術を称賛

デ・ローンは、他の監督がガスペリーニ独自のサッカーを再現するのに苦労する理由を説明した。「監督は唯一無二の存在だ。戦術面での指導は、ほかの誰よりも一段上だ。心から高く評価している」とデ・ローンは語った。

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「監督のサッカーはテンポが速く、多くのゴールを奪うことと、非常に高い強度でプレーすることを重視する。それが、監督のチームが常に強い理由だ」

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「ローマは良いサッカーをしている。チャンピオンズリーグでの１年目には、最高のパフォーマンスを見せたいものだ」と付け加えた。

欧州での戦いに見える成長と強さ

ローマの進歩について、デ・ローンはチームが欧州での過去の苦い経験から学んだと指摘した。「レアル・マドリー戦では未熟さを見せたが、僕たちは成長している」と説明した。

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「僕たちが相手に挑み、プレーしようとする姿は、いつ見ても面白いと思う。守備的になりすぎず、常にゴールを狙っている」

「大切なのは、チームとして状況を把握し、必要なときにしっかり守ることだ。僕たちは改善している」とデ・ローンは語った。

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ローマ、オールド・トラッフォードで主導権を狙う

デ・ローンとローマは、オールド・トラッフォードで戦術面から試合を支配することを目指す。

ローマは、国内と欧州の戦いで築いた好調の勢いをさらに強めたいところだ。

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マンチェスターでのキックオフは火曜日の夜に予定されている。