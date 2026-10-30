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チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、エステヴァン・ウィリアンの出場時間が限られていることについて、ファンから厳しい目が向けられる中で全責任を負うと表明した。土曜日のマンチェスター・ユナイテッド戦を前にローン移籍の憶測を否定し、この10代の逸材は引き続き自身の長期的な構想の中心にいると強調した。

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エステヴァンの出場時間に高まる関心、アロンソ監督が言及

チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、土曜日に行われるマンチェスター・ユナイテッドとのプレミアリーグの一戦を前に、10代の新星エステヴァン・ウィリアンについて質問を浴びた。19歳のブラジル人選手は水曜日のリヴァプール戦でベンチ入りしたものの出場せず、チェルシーのサポーターの間で不満が広がっていた。

エステヴァンはここ数週間、出場機会を得られていないが、アロンソ監督は同選手の今後に揺るぎない信頼を寄せていると改めて強調した。

スペイン人指揮官は、選手層の厚さと試合の状況が、最近の戦術的な起用判断を左右していると主張した。

アロンソ監督、選手の不満は自身の責任と認める

試合前の記者会見で、アロンソ監督はエステヴァンがプレーを望むのは当然だと認め、出場機会が限られている責任は自身にあるとした。「もちろん、彼はプレーする。シーズンは長いし、誰にでも出番は訪れる」と語った。

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「すべての選手がピッチに立ち、プレーしたいと思っているのは言うまでもない。私の判断で十分な出場時間を得られず、本人が望むほど満足できていない選手がいれば、その責任は私が負わなければならない」

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「まだシーズン序盤だが、彼にも出番は来る」と付け加えた。

チェルシー指揮官、1月の期限付き移籍を否定

アロンソ監督は、トップチームで定期的にプレーするため、エステヴァンを1月の移籍市場で期限付き移籍させる可能性をきっぱりと否定した。「いや、そのような話し合いはしていない」と明言した。

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「姿勢の問題ではない。試合の状況やシーズンの始まり方によるものだ。彼は素晴らしい選手だ。負傷の最初の1年を経て、本人は適応を強く望んでいる。だが、まだ10月だし、彼は重要な存在になる」

「私たちは話し合い、互いの考えを共有しようとしている……。彼は若いので、私から働きかけ、話し合いに加わってもらう必要がある」と説明した。

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エステヴァン、マンチェスター・ユナイテッド戦での出場を目指す

チェルシーが土曜日の早い時間帯の試合でマンチェスター・ユナイテッドをスタンフォード・ブリッジに迎える中、エステヴァンは出場を目指す。

アロンソ監督は、戦術上の判断によって突然出番が訪れても対応できるよう、チームの全選手に準備を求めている。

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チェルシーは国内での連続したつまずきから、すぐに立ち直ることを目指す。