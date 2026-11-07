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トッテナム・ホットスパーのロベルト・デ・ゼルビ監督は、18歳の有望株ルカ・ウィリアムズ＝バーネットについて、土曜日のリーズ・ユナイテッドとのアウェー戦でプレミアリーグ初先発を果たす準備ができていると明言した。この若きアタッカーは、先週末にホームでクリスタル・パレスを2-0で下した試合に途中出場し、鮮烈なプレーで注目を集めた。

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イタリア人指揮官、10代の逸材を後押し

デ・ゼルビ監督は、ウィリアムズ・バーネットが先発出場の準備を整えていると考えている。トップリーグ初出場となった試合では、パレスのDF3人をドリブルで抜き去り、サポーターを魅了した。この途中出場は、チャールトン・アスレティック戦でのカラバオカップでの短時間の出場に続く、今季トップチームで2度目の出場にすぎなかった。出場時間は限られているものの、この若手は以前からノースロンドンのクラブのアカデミーで大きな期待を集めてきた。

経験豊富な選手たちがアカデミーの逸材を導く

このプレーメーカーを経験豊富な選手たちとともにトップチームの練習に参加させてきたトッテナムの指揮官は、夏以来、その天性の能力に感銘を受けている。

土曜日の一戦を前に、デ・ゼルビ監督はこう語った。「プレシーズンの時点で、彼が特別な才能の持ち主であることは明らかだった。特別な才能はすぐに分かる。彼が何か特別なことを見せる必要はない。分かるだろう？ 彼のすることはすべて［それを示すのに十分だ］。彼は特別な才能を持つ選手の一人だ」

「次の段階を楽しみ、［アンディ・］ロバートソン、［ジェームズ・］マディソン、ベン・デイヴィスのような年長で経験豊富な選手たちから学び、プレーする時間を見つけなければならない」

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ロンドンのライバルとの一戦で先発起用も検討していた

10代の選手の成長を促すには忍耐が必要だが、イタリア人指揮官は先月、ロンドンのライバルであるチェルシーとの一戦で、この若手を先発メンバーに入れる寸前だったと明かした。

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逸材の育成における自身の役割について、デ・ゼルビ監督はこう付け加えた。「それは私の責任だ。ルカのような若い選手、そして非常に大きな才能を持つ選手を指導する時、私にはより大きな責任がある」

「彼はピッチに立つ時には準備ができていなければならない。それは試合結果に左右されるものではないと思う。彼は先発できる。チェルシー戦の前には、彼を先発メンバーに入れようと考えた。だが最終的には、適切なタイミングを見極めなければならないし、彼らにとってもそうだ」

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「年齢はそれほど重要ではないと思う。最も重要なのはクオリティー、個性、ピッチ上での振る舞い、そして能力だ。ルカはそのすべてを備えている」

ヨークシャー遠征で無敗記録が試される

ウィリアムズ・バーネットはエランド・ロードでの出場を望んでいる。トッテナムは9試合で勝ち点12の9位につけ、4試合連続無敗を伸ばそうとしている。リーズはボーンマスに0-2で敗れて5試合連続未勝利となり、勝ち点11で12位。昨季はマティス・テルとドミニク・カルバート＝ルーウィンのゴールにより、トッテナムと1-1で引き分けている。また、アウェーに乗り込むトッテナムは2021年5月以降のリーグ戦でのリーズとの対戦で6試合無敗を維持し、得点数でも17対7と上回っている。