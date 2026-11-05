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フランコ・マスタントゥオーノがスペインの首都で過ごした日々について語り、レアル・マドリーでの経験は「並外れたものだった」と振り返った。現在はサンティアゴ・ベルナベウを離れて成長を続けるアルゼンチン人の司令塔は、現所属選手の中で最も好きな選手として、あるスター選手の名も挙げた。

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ジュード・ベリンガムとレアル・マドリーのスター選手たちへの憧れ

アルゼンチンの新星マスタントゥオーノがレアル・マドリーでの日々を懐かしく振り返り、現在のチームに所属するスター選手たちへの深い憧れを語った。若き司令塔は2025年夏にリーベル・プレートからレアル・マドリーに加入し、公式戦35試合に出場して3得点1アシストを記録した。現在はフィオレンティーナに期限付き移籍しているマスタントゥオーノは、DAZNのイタリアの番組『My Skills』に出演。スペインの首都で過ごした環境への思いを率直に語り、同じロッカールームを使った選手たちが温かく迎えてくれたことを強調した。

「レアル・マドリーでは本当に素晴らしい待遇を受けた。クラブの人たちも、チームメイトも。感動的だった」と、マスタントゥオーノは欧州サッカーへの適応について語った。ジョゼ・モウリーニョ監督の下には多くの才能がそろうが、この10代の選手にとって、とりわけ特別な存在がいる。複数のチームメイトの実力を認めつつ、ピッチ上で最も刺激を受けるのは、あるイングランド人MFだと明言した。

「ベリンガムが大好きだ。マドリーの選手の中で一番好きなのは彼だ」と、アルゼンチン人選手は熱っぽく語った。さらに、チームにはあらゆるポジションに世界トップクラスの才能がそろっていると続けた。「ヴィニシウス、エンバペ、バルベルデもいるし、ブラヒムもとても良い選手だ。今はディオマンデ、エスピもいる。素晴らしいチームだ」

メッシとの時間とアルゼンチン代表

マスタントゥオーノは、アルゼンチン代表での経験についても語った。代表では7試合に出場して1得点を挙げ、伝説的なリオネル・メッシとも接する機会を得た。若いアルゼンチン人選手にとって、バロンドールを8度受賞したメッシと同じピッチに立ち、あるいは同じ代表メンバーに名を連ねることは夢の実現だ。マスタントゥオーノも例外ではなく、メッシにとって最後の代表戦となったベナン戦で11分間プレーしたことも含め、一瞬一瞬を大切にしていた。その後、メッシはアルゼンチン代表での輝かしいキャリアに終止符を打った。

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「信じられないことだった。メッシと同じ紙面に載ったり、サッカーに関する何かでメッシと一緒になれたりすることは、僕にとって最高のことだ」と、感情をにじませながら振り返った。スポーツ界を象徴する存在であるメッシとのつながりは、若き選手にとって、これまでのプロ生活で最高の出来事だという。「選手に起こり得る最高のことだ。メッシはすべての記録を塗り替えたのだから」と語る一方、メッシのアルゼンチン代表での最後の試合は国全体にとって「とても悲しい」出来事だったと認めた。

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フィオレンティーナでイタリアサッカーに適応

現在、フィオレンティーナでセリエAに適応しつつあるマスタントゥオーノは、チームの中心的存在となり、今季は公式戦12試合に出場して4得点を挙げている。

イタリアで求められる戦術面をスペインやアルゼンチンでの経験と比較し、MFはプレースタイルに大きな違いがあると指摘した。「セリエAはスペインのリーグとは大きく違う。どのチームも技術が高く、それによってポゼッションの多いリーグになっている」と語った。また、イタリアのトップリーグには南米のサッカーとフィジカル面で似たところもあり、特に競り合いやボールを巡る1対1の激しさが共通していると述べた。

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ユヴェントス戦が控える

フィオレンティーナは開幕から10試合で勝ち点8のセリエA16位。降格圏にいる18位モンツァをわずか1ポイント上回っている。チームは次の代表活動期間前の最後の試合となる日曜日のユヴェントス戦に向け、ホームでの準備を進めている。