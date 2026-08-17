アード・デ・モス氏は月曜日、アイントホーフェンス・ダフブラットの動画企画でライアン・フラミンゴに厳しい評価を下した。PSVを追う同氏の見立てでは、この複数ポジションをこなせるDFは、ペーター・ボス監督のチームで重要な役割を担うには「十分に信頼できない」という。

「フラミンゴは十分に安定していないのが分かる。この時期にそれは許されない」と、新シーズン最初の数週間におけるフラミンゴの出来にデ・モス氏は感心していない。「ビルドアップ面でも素晴らしいとは言えない。そうなると、チームに残っていくには守備面がトップレベルでなければならない」

PSVなどで指揮を執った元指揮官は、特に1-2で勝利したエクセルシオールとのアウェー戦でフラミンゴがミスを犯したと見ている。「しかも、ちょうどあの場面に欠点が出た。失点のところだ。あの場面ではフラミンゴが外され、ウィデルにあれほどフリーでヘディングを決められてしまった」とデ・モス氏は語り、フラミンゴが空中戦に敗れた後半開始直後のエクセルシオールの1-1弾に言及した。

デ・モス氏は、PSVの強化担当に対してルシャレル・ヘールトライダを早急にフィリップス・スタディオンへ連れてくるよう促している。「彼はフラミンゴより上だと思う。それに代表選手でもある。完全移籍になるのか、レンタルになるのかを待とう」

フラミンゴにはベンフィカが関心を示していると報じられており、PSVのDFを獲得するには少なくとも2000万ユーロを積む必要がありそうだ。「彼にとっては移籍した方がいいと思う」とデ・モス氏は、アイントホーフェンと2029年半ばまで契約を結ぶ23歳DFに“無料の助言”を送っている。

それでもフラミンゴがそのままPSVに残る場合でも、デ・モス氏によれば依然として価値を発揮できるという。「例えば欧州の試合で5バックに切り替えなければならない時だ。あるいは彼を6番で使いたい時。彼は以前、FCユトレヒトでもそれをうまくやっていた」

それでもデ・モス氏は、この地方紙の動画企画をフラミンゴへの批判的な一言で締めくくった。「彼は信頼できない」と、2024年にFCユトレヒトから900万ユーロで加入したDFに対して厳しい言葉を残している。