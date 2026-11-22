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ミランのルベン・アモリム監督は、チームで失うわけにはいかない唯一の選手としてクリスティアン・プリシッチを挙げた。アメリカ代表FWはクラブと代表の双方で際立った好調ぶりを見せ、ミランの攻撃をけん引する存在としての地位を確固たるものにしている。

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アモリム監督、フロジノーネ戦を前にプリシッチの重要性を強調

日曜日のセリエA、フロジノーネ戦を前に土曜日に取材に応じたアモリム監督は、ミランが アメリカ代表の中心選手であるプリシッチ にいかに頼っているかを強調した。ポルトガル人指揮官は、ライン間での28歳の動きを再現できる選手がチームにほかにいないと認め、スタッフが欧州での試合における出場時間を調整してきたことを明かした。

プリシッチは代表活動前のセリエAで4試合3得点、アメリカ代表でもオーバーヘッドキックによるゴールを含む2試合3得点を記録。絶好調のままクラブでの戦いに戻る。

ミラン指揮官がプリシッチを代えの利かない存在とみる理由

アモリム監督は、チェルシーとドルトムントでプレーしたウインガーが欠場すると、ミランはその不在を痛感すると説明した。

「現時点で言えるのは、プリシッチは、おそらく我々にとって代えが利かない選手だということだ」とアモリム監督は、日曜日のフロジノーネ戦を前に記者団に語った。「ライン間でターンするという彼の特性を持つ選手は、ほかにいない。直近の日程では、欧州での試合においてプリシッチの出場を少し抑えなければならない場面があった」

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「これ以上にうまく言えることはない。プリシッチには、ピッチにいなければチームがその不在を強く感じるような特性がある。それだけで、彼が我々にとってどれほど重要か分かるはずだ」

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監督はまた、 ジェノア戦 でアドリアン・ラビオとともに見せた、プリシッチの寡黙ながらも頼もしい姿勢を称えた。「彼は多くを語るタイプではないが、言葉を使わずにピッチ上で示す。常にボールを欲しがっているし、ジェノア戦でもそれを感じられた。すべてのプレーを見れば、プリシッチがチームを引っ張っていることが分かる。彼とアドリアン・ラビオだ」

長期契約と慎重なケガの管理

2023年にミランへ加入した プリシッチは、最近2031年までの新契約を結んだ 。アモリム監督は、クラブが示した信頼がプリシッチの後押しになったと考えている。

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「クラブからの信頼を感じられることは、どんな選手にとっても助けになると思う」とアモリム監督は続けた。「クラブが新たな契約を提示したことで、それは明らかになったと思う。選手にとって常に力になることだ」

クラブの信頼は、シーズン序盤のケガによる離脱を経て示されたものだ。「彼がプレーしていなかったときも、私は『プリシッチは我々にとって本当に重要だ』と言った」とポルトガル人指揮官は続けた。「だが、ケガのことや、状況に合わせて選手の状態を作っていく必要があることを忘れてはならない」

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躍進するフロジノーネとの重要なセリエAの一戦

5位のミランは、リーグ戦11試合で7勝を挙げ、上位での位置を守るべく日曜日の試合に臨む。しかし、今季のセリエAで予想外の躍進を見せるフロジノーネが、ミランのわずか1つ下の順位につけている。

順位の近いライバルとの一戦で、ミランはプリシッチの好調ぶりとリーダーシップを頼りにしながら、その身体的な負担を慎重に管理することになる。