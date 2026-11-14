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リヴァプールFCに所属するドイツ代表のフロリアン・ヴィルツが、本人にとって格別にうれしいであろう賛辞を受けた。

「彼はまさに別格の選手だ」。ドイツ代表OBのマルコ・マリンは、RTL/Sky Sport に対し、金曜日にセルビアで行われたネーションズリーグの試合でドイツ代表が3-1で勝利した後、ヴィルツについてそう語った。さらに「彼は今後数年間もドイツ代表にとって非常に重要な選手であり続ける」と述べ、23歳のヴィルツがリヴァプールでも「どんどん良くなっている」と強調した。

なぜマリンの温かい言葉がヴィルツにとって特別なのだろうか。ヴィルツは2024年、シュピーゲルのインタビューで、かつてブンデスリーガでプレーしたマリン（ボルシア・メンヒェングラートバッハ、ヴェルダー・ブレーメン）が「大きなアイドル」だったと明かしている。「背中に彼の名前が入ったヴェルダーのユニフォームを持っていました。彼のドリブルと得点力に魅了されていたんです。そういう点で、彼に自分を重ねることができました」と当時語っていた。

フロリアン・ヴィルツが憧れたマルコ・マリン「そう聞けるのはうれしい」

「そのことはよく聞かれました。そう聞けるのはうれしいですね。特に、あのレベルでプレーしている選手からですから」。マリンは、自身のプレーに対するヴィルツの憧れについてそう語った。37歳のマリンは2008年から2010年にかけてドイツ代表で通算16試合に出場し、1得点を記録。2010年ワールドカップのドイツ代表メンバーにも入り、南アフリカでの大会では短時間ながら2試合に出場した。

Getty Images

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マリンは2012年にブンデスリーガを離れてチェルシーFCへ移籍したが、そこでは定位置をつかめなかった。その後、スペイン、イタリア、ベルギー、トルコ、ギリシャ、セルビア、サウジアラビア、ハンガリーのクラブを渡り歩き、2022年に現役を引退した。

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「彼はもうマルコ・マリンよりずっと優れた選手だと思います」。元MFはヴィルツへの賛辞を続けた。「おそらく私のプレーからいろいろと学ぼうとしたのでしょう。彼は感覚でプレーする選手で、ドリブラーでもあり、ライン間でのプレーは驚異的です。すでに見事にやっています」

ヴィルツは金曜日の夜、ベオグラードでの試合で、巧みなプレーからユルゲン・クロップ監督率いるドイツ代表の一時的な2-0となるゴールを決めた。リヴァプール所属のヴィルツにとって、代表49試合目での13得点目だった。

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一方、マリンは2023年4月からセルビアの強豪レッドスター・ベオグラードでテクニカルディレクターを務めている。将来、ブンデスリーガのクラブで強化部門の責任ある立場に就く可能性はあるのだろうか。「当面はありません。ここで満足しています」とマリンは答え、こう続けた。「ブンデスリーガは常に魅力的で、欧州最高のリーグの一つです。もちろん興味はありますが、今はここで幸せですし、まだやりたいことがあります」