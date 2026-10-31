共有 GOALをGoogleでフォロー

マンチェスター・ユナイテッドに今夏加入したアンドレイ・サントスが、チェルシー在籍中にユナイテッドと対戦した際、ひときわ印象に残った選手について語った。ブラジル人MFはロンドンで実り多いシーズンを過ごした後、多くの人を驚かせた移籍で青から赤へとユニフォームを替え、移籍金4800万ポンド（6400万ドル）でオールド・トラッフォード行きを迅速に決めた。

広告

オールド・トラフォードの中盤を刷新

マンチェスター・ユナイテッドは今季開幕を前に中盤を刷新した。コビー・メイヌーと主将ブルーノ・フェルナンデスを支える選手として、サントスに加え、ユーリ・ティーレマンスとカルロス・バレバを獲得した。

サントスはストラスブールへの期限付き移籍で実績を残し、2025-26シーズンにようやくチェルシーのトップチームに定着した。22歳のサントスは、ロベルト・サンチェスが開始5分に退場したことで大きく展開が左右された、ユナイテッドとの波乱の1-2の敗戦にも出場。この試合で、現在の主将がサントスの目に留まった。

「並外れた」主将を称賛

Getty Images

激しい一戦を振り返ったサントスは、フェルナンデスが他の誰よりも際立っていたと認めた。ブラジル人MFは、ポルトガル人の司令塔とチームメイトになれた喜びを語っている。

「ユナイテッドと対戦した時のことを覚えている。実はホームでの試合だった」と『ESPN』に語った。「本当に厳しい試合で、複数のレッドカードも出た激しい一戦だった。でも、［印象に残った選手として］ブルーノ以外の名前は挙げられない」

広告 広告

「サッカーファンとして、彼のプレーはずっと見てきた。彼と一緒にいられるのは特別なことだ。彼から学び、それを楽しめる。彼は並外れた選手だ。彼の名前を挙げるしかない」

Related Topics

次の試合 CHE プレミアリーグ 08:30 MUN 視聴する

慌ただしい移籍市場でブラジルのレジェンドの後釜に

サントスは、夏にインテル・マイアミへ移籍した同胞のカゼミーロの後釜を担うため、マンチェスターにやって来た。カゼミーロは昨季、マイケル・キャリックの下で9得点2アシストを記録していた。その期待の大きさを認識しながら、若きMFは挑戦を受け入れている。

「ここに来てからまだ長くはないけど、彼がブラジルでもマンチェスター・ユナイテッドでもどれほど偉大な存在かは分かっている。もちろん、とても大きな責任だ」と語った。「でも、選手として責任を負うのは好きだ。世界最大のクラブの一つ、いや、最大のクラブにいるのだからなおさらだ。できる限りうまくやろうとしている。常にベストを尽くすために取り組んでいる」

広告

4800万ポンドの移籍は急速に実現し、家族の用事を済ませていたMFにとってはまったく予想外だった。

「本当にあっという間だった。子どもたちを小児科へ連れていく途中、代理人からユナイテッドが僕との面談を希望していて、いつなら都合がいいかと聞かれたのを覚えている」と続けた。「『今すぐ』と答えた。車を止め、子どもたちを妻と一緒に小児科に残して駐車場へ行き、会長と監督に電話をかけて、面談をしたのを覚えている」

広告

「その約2日後、チェルシーに合流する予定だった。飛行機で移動している途中に代理人から電話があり、『アンドレイ、すべてが変わった。もうその必要はない。マンチェスターに合流できるよう荷物をまとめてくれ』と言われた。すべてがとても慌ただしかったけど、神のおかげでうまくいった。ここにいられてうれしい」

スタンフォード・ブリッジへの帰還

サントスが古巣と再会するまで、長くは待たない。ユナイテッドは今週土曜日、チェルシーとの対戦のためロンドンへ向かう。MFは、現在シャビ・アロンソが率いるチェルシーを相手に、自らの価値を証明したいところだ。