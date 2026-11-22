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レアル・マドリーがセルタ・ビーゴに2-1で逆転勝利した試合で、ティボー・クルトワが重要なセーブを披露。ジョゼ・モウリーニョ監督は、契約を更新したばかりのクルトワを世界最高のGKと称賛した。また、控えGKアンドリー・ルニンの境遇に理解を示し、1970年代のポルトガルサッカーで知られる逸話になぞらえた。

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クルトワの好守がマドリー逆転勝利の土台に

ティボー・クルトワが2度の決定的なセーブでレアル・マドリーの反撃の望みをつなぎ、ジュード・ベリンガムとカルロス・エスピの得点によるセルタ・ビーゴ戦の2-1の逆転勝利を支えた。パブロ・ドゥランに開始6分で先制され、キリアン・エンバペが前半にPKを失敗した後、クルトワは30分過ぎにウィリオットのシュートを鋭い反応で防ぎ、セルタの追加点を阻止した。

ベルギー代表GKはさらに65分、ドゥランの遠距離からのシュートを低い位置で防ぐ重要なセーブを披露。そのわずか60秒後にベリンガムが同点弾を決め、85分にはエスピが決勝点を奪い、マドリーは9連勝を飾った。

モウリーニョ、クルトワを世界最高と称賛

サンティアゴ・ベルナベウでの試合後の記者会見で、ジョゼ・モウリーニョ監督はクルトワを絶賛した。クルトワは最近、レアル・マドリーとの契約を延長したばかりだ。モウリーニョ監督は、GKが攻撃のスター選手に比べ、ふさわしい個人としての評価を得ることはまれだと指摘した。

モウリーニョ監督は「君たちは、彼が今のような選手になり始めた頃から見てきた。外から彼を見てきて、今は契約を更新したばかりの、世界最高のGKとしての彼を見ている。バロンドールを受賞したGKはレフ・ヤシンだけだったと思う。GKがバロンドールを受賞していないサッカーの歴史は、そういうものだ。人々は攻撃的な選手をより高く評価する。だが、彼が世界最高のGKであることに疑いはない。ここ数年、ずっと最高だった」と語った。

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ルニンへの共感と1970年代ポルトガルの逸話

クルトワの素晴らしさを称える一方、モウリーニョ監督は控えGKアンドリー・ルニンが抱える不満にも理解を示し、決勝点を挙げたエスピと同様に、もっと出場時間を得るに値する選手だと評した。そして、クルトワの後ろに控えるルニンの状況を説明するため、ポルトガルサッカー史の逸話を紹介した。

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モウリーニョ監督は「だが、私もルニンをとても気に入っている。彼もエスピと同じように考えられる選手だ。もっとプレーするに値する。ただ、現状はこうだ。70年代のポルトガルに、とても有名な監督がいた。その監督はあるGKに『君はヨーロッパ最高のGKだ』と言ったことがある。するとGKは『なぜ私はプレーしていないのですか』と尋ねた。監督は『もう一人が世界最高だからだ』と答えた。ルニンも少しそれに似ている」と説明した。

チャンピオンズリーグを前に、クルトワの存在は引き続き重要

モウリーニョ監督は、代表での活動から戻るのが遅れた選手が数人いたため、チームは序盤に集中力を欠いていたと認めた。終盤に攻撃的でバランスを欠く布陣となったマドリーにとって、この夜のクルトワの安定感は欠かせなかった。

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火曜日にはチャンピオンズリーグの試合が控え、ヴィニシウス・ジュニオールの先発復帰も確定している。モウリーニョ監督は、レアル・マドリーのホームでの無敗記録を守るため、再びクルトワのリーダーシップを頼りにすることになる。