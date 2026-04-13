「彼は世界屈指のオランダ人選手だ！ワールドカップに出場する価値がある」

ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、マッツ・ウィッファーを「世界屈指のオランダ人選手」と称した。26歳のウィッファーはワールドカップに値すると監督は語る。

ブライトンではチームの柱に成長しており、先週末は2得点を挙げて2－0でバーンリーを下し、その価値を証明した。

だが、故郷ボルネ出身の彼は、この海辺の街を離れるとやや忘れ去られている。最後の代表戦は2025年6月のマルタ戦で、守備的MFとして45分出場した。

現在ブライトンでは右SBに定着し、14試合の代表経験がある彼はヒュルツェラーに大きな印象を与えている。「彼には中盤のスペースへ自由に飛び込むことを許している」と、ヒュルツェラーは試合後のターフ・ムーアのプレスルームで語った。

「それが彼の強みだ。守備でも高い身体能力を生かし、SBとして大きく成長した」とドイツ人監督は同胞を称えた。

ヒュルツェラーはさらに「私にとって彼は現在世界最高のオランダ人選手の一人だ。ワールドカップに出場する価値は十分にある」と語った。

ただ、クーマン監督は右SBでデンゼル・ダムフリーズ（インテル）とユリアン・ティンバー（アーセナル）を優先。負傷したティンバーの代役はルツハレル・ヘルトゥイダ（サンダーランド）だった。