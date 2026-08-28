「これがまだどうやって好転するのか、正直かなり疑問だ」と、プレミアリーグで322試合に出場し、2016年にはレスター・シティの一員としてイングランド王者に輝いたフートは、All Out FootballのポッドキャストIn The Mixer で、リバプールでのヴィルツの現状についてそう語った。

23歳のヴィルツについて「明らかにいい選手」だとしつつも、フートはプレミアリーグのフィジカル面がヴィルツにとって荷が重い可能性があると指摘した。「彼は身体的な強さの面で本当に苦しんでいる」と語った42歳の元選手は、ドイツ代表として通算19試合に出場し、2006年の自国開催W杯にも参加している。

2025年、リバプールはヴィルツをイングランドに迎え入れるため、バイエル・レバークーゼンに総額1億2500万ユーロという高額な基本移籍金を支払った。だが、アンフィールドでの技巧派MFの1年目は全体として波のあるものとなり、好調な時期はあったものの、高い期待に応えるには至らなかった。新指揮官アンドニ・イラオラの下、2年目のシーズンで巻き返しと真のブレイクが期待されている。

フロリアン・ヴィルツ本人はリバプールでの自身の状況をどう語っているのか？

「ほぼあらゆる面で成長できたと言っていいと思う。少なくともフィジカルのレベルに関しては間違いなくそうだ」と、ヴィルツは最近、RTLとSkyのインタビューで語り、フートの見解にも反論した。ドイツ代表のヴィルツは「練習でも毎日のようにほぼ限界まで追い込まないといけない。ここには毎日全力でトレーニングし、それだけのクオリティーを持つ選手たちがいるからだ。自分自身も高いレベルにいなければならない」と説明している。

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ただ、フートはヴィルツのイングランドでの将来にほとんど期待を寄せておらず、先週末のプレミアリーグ開幕節、ニューカッスル・ユナイテッド戦（2-2）での司令塔のパフォーマンスも批判した。「彼はボディーランゲージもちょっと良くない」とフートはヴィルツについて語った。さらにフートは、ヴィルツが近いうちに流れを変えられるとは考えておらず、早期退団の可能性にまで言及している。「もし改善しなければ、クリスマスまでには放出を検討するだろう。リバプールにとって高くつく問題になっているからだ」と、この元センターバックは説明した。

最近では、リバプールのレジェンドであるジェイミー・キャラガーもフートと似た見方を示していた。「このままでは続けられない。機能していない。昨季もうまくいかなかった。単純に、だんだんチームに合わなくなってきていると思う」と、元レッズDFはSky Sportsでヴィルツについて語っている。