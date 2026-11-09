『Voetbalpraat』では、フェイエノールトのGKとしてたびたび批判を受けているチャルク・エルンストについて議論が交わされた。マールテン・ワイフェルスによれば、ユスティン・バイローを正GKとして呼び戻すことは、決して解決策にはならない。

「フェイエノールトのGKには毎年何かしら問題が起きる。そうでしょう？ あの選手には欠点がある、この選手はこうだ、ああだと言われる」とワイフェルスは、たびたび話題に上る同クラブのGK陣について語り始めた。

「フェイエノールトを離れたユスティン・バイローを見れば分かる。彼がもうけがをしなくなったのは偶然でしょうか？ 偶然ではないですよね？」と、このサッカー記者は問いかける。「彼はあそこに常にある否定的なプレッシャーから離れた。そして今は試合に続けて出場している」

「イタリアで彼に会い、プレーも見ました。彼はあそこで自分の居場所を見つけている」とワイフェルスは、元フェイエノールトGKがジェノアで好プレーを見せていると評価する。「彼はフェイエノールトに戻るべきだと言われることもありますが、戻るべきではありません」

「本当にそうです。今回の移籍は彼にとって素晴らしい結果になりました。試合に出続けながらキャリアを築けるのですから」とワイフェルスは、昨年フェイエノールトを離れたバイローについて付け加えた。

同僚のリプケ・バッカーも話に加わった。「エルンストには、アヤックス戦でのヴェレンロイターのようなセーブが一度必要です。あれで彼は苦境を乗り越えた。チャンピオンズリーグのバイエルン・ミュンヘン戦でのバイローもそうでした。エルンストも一度無失点に抑えて、自信を得られればと思います」

エルンストは日曜日のSCヘーレンフェーン戦でも、フェイエノールトのGKとして安定感を欠いた。試合はSCヘーレンフェーンが5-3で勝利した。現時点ではジョバンニ・ファン・ブロンクホルストの信頼を得ているようだが、代表戦期間後には状況が変わる可能性もある。