「彼はフェイエノールトでファン・ペルシーからひどい扱いを受けた」

セム・ステインは土曜日、テルスター戦でフェイエノールトの2ゴールを挙げた。これを受け、月曜日の番組Vandaag Insideで話題に上った。ヨハン・デルクセンは、適切に起用すればステインはフェイエノールトにとって戦力になると考えている。

「彼はFCトゥウェンテで実力を示した。多くのゴールを決め、良いプレーをしていた。それなのにロビン・ファン・ペルシーからひどい扱いを受け、徹底的にこき下ろされた」と、デルクセンはステインについての分析を切り出した。

バレンティン・ドリーセンが、ステインは昨シーズン、フェイエノールトでキャプテンを務めていたと指摘すると、デルクセンはすぐに反論した。「それは彼のせいじゃない。加入したばかりの若い選手をキャプテンにするなんて、おかしいだろう？」

「監督からキャプテンになってほしいと言われたら、『嫌です』とは言えないよ」とレネ・ファン・デル・ハイプが口を挟む。「そうだ。でもファン・ペルシーは、ステインを何度も容赦なく外した。まるでサッカーがまったくできない選手であるかのようにね。一方で、自分の息子はいつも途中出場させていた」とデルクセンは続けた。

ドリーセンはさらに、昨夏からデ・カイプで指揮を執るジョバンニ・ファン・ブロンクホルストについて、「今の監督も実際にはまったく同じことをしている。ステインをベンチに置いている」と述べた。

「それは監督の自由だ。ただ、ステインに信頼を与えれば、非常に良い選手として力になってくれると思う。ミッドフィルダーでありながら、得点ランキングの上位に入る選手だ」と、デルクセンはそれでもステインのフェイエノールトでの将来に期待を示した。

「そうかもしれない。彼はすでに得点王になったことがある。それは証明済みだ」とドリーセンは語り、ステインがFCトゥウェンテの選手として24ゴールを挙げ、Vriendenloterijエールディヴィジの得点王に輝いた2024-25シーズンに言及した。