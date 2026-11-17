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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督が、リヴァプールを率いていた当時、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの獲得を試みたと明かした。GKの卓越した能力を高く評価していたものの、本人はプレミアリーグへの移籍よりもバルセロナ残留を選んだという。

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オランダに大勝後、クロップ監督が明かした移籍秘話

ドイツ代表のクロップ監督は、シャビ率いるオランダに大勝した後、報道陣に対して意外な移籍秘話を明かした。テア・シュテーゲンはこの試合で90分間フル出場し、試合後には代表監督から高い評価を受けた。

クロップ監督がリヴァプールの指揮官に就任したのは2015年10月。テア・シュテーゲンがボルシア・メンヒェングラートバッハから1200万ユーロでバルセロナへの移籍を決めてから、およそ1年後だった。リヴァプールの元監督が獲得を目指した時には、GKはすでにカタルーニャでの生活に落ち着いており、プレミアリーグへの移籍は実現しなかった。

リヴァプールからの関心について両者が語ったこと

オランダ戦後に報道陣の取材に応じたクロップ監督は、GKをリヴァプールに迎えようとした試みが実らなかった理由を説明した。

「私は常に彼を並外れたGKだと思っていたし、リヴァプールに連れてきたかった。だが、彼はバルセロナを選んだ」とクロップ監督は、『ムンド・デポルティーボ』が伝えた。同監督は持ち前のユーモアを交え、「彼を恨んではいないよ」と付け加えた。

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テア・シュテーゲンも以前、クロップ監督がイングランドで指揮を執っていた時期の予備的な話し合いについて明かし、交渉は初期段階から進まなかったと認めていた。「その時、彼がそこの監督だった、とだけ言っておこう」とGKは述べた。「最初に少し話をしただけで、結局、どちらもそれ以上は進めなかった」

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クラブと代表でキャリアを再び軌道に

クロップ監督による公の称賛は、キャリアで苦しい時期を過ごしたテア・シュテーゲンの目覚ましい復調を印象づけるものとなった。長年バルセロナの不動の正GKを務めながら、 代表ではキャリアの大半をマヌエル・ノイアーの控えとして過ごし 、ドイツ代表の先発の座をつかめないまま引退する可能性もあった。

ベテランGKはアヤックスへの期限付き移籍を機に、クラブで本来の調子を取り戻した。現在はアムステルダムで好調を維持し、クロップ監督の下でついにドイツ代表の正GKの座を固めている。

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アヤックスへの期限付き移籍中も、バルセロナは今夏の放出を視野に

テア・シュテーゲンとアヤックスの期限付き移籍契約は2027年まで続くものの、カンプ・ノウに戻ってチームに加わる可能性はますます低くなっている。ジョアン・ガルシアがバルセロナの正GKとして確固たる地位を築き、ドミニク・リヴァコヴィッチが控えとして安定した働きを見せている。

バルセロナは元主将が欧州の舞台で評価を立て直せるよう、一時的な移籍を認めた。この方針はここ数カ月で実を結んでいる。財政的な制約が続く中、 バルセロナはテア・シュテーゲンを今夏に完全移籍で放出し 、利益を得るとともに人件費を削減する意向だ。