共有 GOALをGoogleでフォロー

ドルトムントの若手コンスタンティノス・カレツァスは、チャンピオンズリーグで忘れられない一夜を過ごした。しかし、勝利をもたらすことになる彼の活躍は、実現しないところだった。前半に負傷したセルー・ギラシに代わって出場を求められた際、この10代の司令塔の姿が見当たらなかったのだ。

広告

トイレ休憩で危うく逃しかけた大一番

ドルトムントのニコ・コヴァチ監督は、レアル・ベティス戦の34分、エースストライカーのギラシが太ももの不調で交代を余儀なくされ、選手起用に頭を悩ませた。カレツァスを投入しようとベンチに目を向けたが、18歳の姿がない。ギリシャの有望株は、出番が告げられたまさにその時、更衣室のトイレに駆け込んでいた。コヴァチ監督は慌てて代役を探すことになった。

代わりにカーニー・チュクエメカを送り出そうとしたその時、コヴァチ監督は戻ってきたカレツァスを見つけた。「彼を投入しようとしたが、姿がなかった」とコヴァチ監督はDAZNのインタビューで明かした。「トイレにいたんだ。代わりにカーニーを入れようとしたところで、ちょうど角から現れて間に合った。まだトイレにいたら、出場できなかっただろう」

ドイツでの苦しいスタートを経て、挽回の一撃

決勝ゴールが生まれたのは72分。ヘンクから3000万ユーロで加入して以来、不運が続いていたカレツァスにとって、鬱積した思いを晴らす瞬間となった。ファビオ・シウバからのパスを受けると、ボールを左足に持ち替え、ゴール隅へ正確なシュートを放った。イエローウォールの前で感情を爆発させた姿が、最近の健康面での不安や負傷を経て、このゴールがどれほど大きな意味を持つかを物語っていた。

ギリシャ代表のカレツァスは今季、ビジャレアル戦の最中に倒れ、病院で詳しい検査を受ける必要があった。深刻な医学的問題はないと確認されたものの、その後はウニオン・ベルリン戦で靱帯を負傷した。

広告 広告

ドルトムント指揮官も称賛

交代前のひと騒動はあったものの、コヴァチ監督は18歳のパフォーマンスを絶賛した。恐れを知らない足技と、ファビオ・シウバとの息の合ったプレーに目を見張り、苦しい離脱期間を経て立ち直ったことを称えた。ギラシが筋肉の負傷から回復するまで、カレツァスが先発起用され続ける可能性も示唆した。

Related Topics

「コスタスが本当に優れたサッカー選手だと分かったはずだ。ウサギのように鋭く切り返し、方向を変える。守るのは難しいし、巧みなシザースも数多く見せる。チームに大きな勢いをもたらし、ファビオとも非常に息が合っていた。そこが良かった。セルーが出場できない間は、おそらく今後数試合で先発するだろう」とコヴァチ監督は説明した。

「彼にとって難しい時期を経て、今日の試合ではうまく感覚をつかめたことがうれしい。守備面については、まだ改善すべき点があると本人もよく分かっている。ただ、意欲も準備もある。それは私にも見えている。今日は非常によく走り、しっかり相手に寄せ、味方がパスを出せる位置にもいた。もちろん、まだ伸びしろはある。だが18歳にして、すでによくやっている。前線であのようなプレーを見せるなら、守備面の不足には目をつぶれる」

広告

主役が振り返る一夜

カレツァスにとって、この夜は興奮と安堵が入り交じり、目まぐるしく過ぎた。慌ただしい形でピッチに入ったことについて、準備する時間がなかったのが、かえって試合のリズムになじむ助けになったかもしれないと認めた。「正直、出場しなければならなくなった時、ちょうどトイレから戻ってきたところだった。だから、あまり指示は受けていない」とMFは明かした。

試合を決める活躍を見せながらも、謙虚な18歳はマン・オブ・ザ・マッチにはシウバの方がふさわしかったかもしれないと語った。フィジカル面にはまだ成長の余地があると認めつつ、体調は良く、チームに貢献する準備ができていると強調した。ドルトムントはチャンピオンズリーグの4試合で3勝を挙げ、順位表でも好位置につけている。ギリシャの新星の台頭は、今後の戦いに向けて大きな追い風となる。