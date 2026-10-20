「彼はチームを見捨てた。私も失望した。彼を戦力として計算していたからだ」とオランダ人指揮官はThe Athleticのインタビューで語り、自身が率いたレッドデビルズでのCR7の姿勢を批判した。

2022年から2024年までマンチェスターで指揮を執ったテン・ハーグが特に不満を抱いたのは、ロナウドの練習での姿勢だった。「私は何度も言った。『ロニー、みんなが君のために動き、良い位置にボールを届けようとしている。でも、君がペナルティーエリアに入れなければ、ゴールは決められない』。彼にはそれができなかった。ボール保持時も非保持時も走らなかった。準備をしていなかったからだ」と強調した。

驚きを誘う発言だ。ロナウドは常に努力を惜しまず、練習後も頻繁に居残りで追加のトレーニングに取り組むと言われてきたからだ。テン・ハーグは「どんなトップチームも最高の選手を受け入れなければならない。だが、最高の選手もチームのために働かなければならない。そして、一部の人にとってユナイテッドは最優先ではなかった」と付け加えた。

クリスティアーノ・ロナウド：なぜCR7の契約は解除されたのか？

ロナウドは結局、2022年末に対立の末、マンチェスター・ユナイテッドを去った。かつて2003年から2009年にかけて、オールド・トラッフォードで世界的スターへと成長したクラブだった。

それに先立ち、ポルトガル人FWはテン・ハーグの下でレギュラーの座を失い、その後、波紋を呼ぶインタビューで広範な批判を展開していた。最終的に契約は早期解除となった。CR7はほどなくしてサウジアラビアのアル・ナスルに加入し、現在も同クラブと契約を結んでいる（2027年夏まで）。

The Athletic はまた、元監督の厳しい発言についてロナウドに見解を求めたものの、返答はなかったと伝えた。対立が激化するまで、テン・ハーグが現在41歳のロナウドを指導した期間は計4カ月だった。ロナウドはこのイングランドの名門クラブで通算346試合に出場し、145ゴールを挙げた。

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ポルトガル代表と対立：クリスティアーノ・ロナウドが受けた処分は？

ロナウドは前回の代表活動期間中にも、同様に後味の悪い形でポルトガル代表を早期離脱した。本人の見解では、ジョルジェ・ジェズス監督が出場時間に関する約束を破ったという。それでも月曜日、ポルトガルサッカー連盟（FPF）が科したのは極めて軽い処分だった。

月曜日に発表された連盟の規律委員会の声明によると、41歳の代表最多出場選手がトレーニングキャンプを早期離脱したことに対して支払うのは、わずか255ユーロだ。さらにロナウドには30日間の出場停止処分が科されたが、これならネーションズリーグでのポルトガル代表の次の試合、デンマーク戦（11月14日）とウェールズでのウェールズ戦（11月17日）には再び出場できる見通しだ。