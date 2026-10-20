ヴァンゲリス・パヴリディスは、早くから成功に恵まれた選手ではない。ベンフィカ・リスボンのようなビッグクラブで不動のセンターフォワードを務め、欧州屈指の得点源となった現在の地位に、まっすぐたどり着いたわけでは決してない。幾度か遠回りを余儀なくされた。だが、だからこそ、今では名門バルセロナや苦境にあるトッテナム・ホットスパーからも関心を寄せられているというギリシャ人ストライカーの歩みは興味深い。

「ボーフムでは飛躍できなかっただろう」。現在はトルコの強豪トラブゾンスポルで監督を務め、かつてVfLボーフムのU-19でパヴリディスを指導したトーマス・ライスは、以前、教え子について90PLUSにそう語っている。パヴリディスは、サッカーで成功したいと早くから考えていた。そのためには犠牲を払い、誰よりも努力しなければならないことも、若くして理解していた。

「ゴールは努力の賜物だ。得点するのは当たり前のことではない。練習を一つでも多くこなせば、精度を高める助けになる。そのためには練習、練習、また練習だ」。現在のベンフィカのスターは、10代の頃からプロになる夢に向けて懸命に取り組んでいた。その夢をかなえるため、16歳の誕生日を迎えて間もなく、ベビデス2000という小さなクラブでプレーしていた故郷テッサロニキを離れ、ドイツへ渡った。「最初は大変だった」とパヴリディスは90PLUSで、2015年に始まったボーフムでの挑戦を振り返っている。

パヴリディス、ボーフムの環境に素早く適応

この思い切った決断には、当然ながら当初の苦労が伴った。国も違えば言葉も分からず、サッカーの強度も高い。それでも、当時から適応力に優れていたパヴリディスは、すぐに環境になじんだ。2014-15シーズンにVfLボーフムのU-17で出場した9試合では、6ゴール、5アシストの計11得点関与で注目を集めた。その後のU-19への移行も順調で、ライスの下では年少組ながらすぐに定位置を確保。得点を重ね、2016年5月には17歳でブンデスリーガ2部のプロデビューまで果たした。

パヴリディスはボーフムで最も期待される若手の一人となり、U-19での2年目には2部リーグを戦うトップチームで初めて先発出場した。だが、若手からプロへの本格的な移行に際して、ボーフムでは難しい状況に直面した。前述の元指導者ライスの見方は、この点に関わる。VfLは2015年にセカンドチームを廃止しており、再設置されたのは2024年のことだった。パヴリディスにとっては、U-19を離れた一方でトップチームでは定期的な出場の見通しがなく、プレーする機会そのものが足りなかった。

パヴリディスがドルトムントでプレーしたのはいつ？

そこで好都合だったのが、ボルシア・ドルトムントとの距離が地理的にも人的にも近かったことだ。パヴリディスがU-19に在籍した2年目にボーフムで監督を務めたヤン・ジーヴェルトは、2017年夏にドルトムントのセカンドチームの指揮官に就任していた。パヴリディスをよく知り、高く評価していたジーヴェルトは、2018年初めにこのストライカーを期限付き移籍でドルトムントのU-23に迎えた。

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滑り出しは上々だった。ギリシャ人ストライカーはすぐにレギュラーとなって貴重な出場時間を得ると、レギオナルリーガでの最初の7試合で4ゴールを記録した。しかし翌シーズンは、そううまくはいかなかった。パヴリディスの飛躍の歴史に、現在では移籍金総額が2億5000万ユーロに迫る男、アレクサンデル・イサクが初めて登場したからだ。

スウェーデン人のイサクは2017年、17歳で大きな期待を背負ってドルトムントに加入したが、周知の通り、同クラブでブレイクすることはなかった。2018-19シーズン前半には、出場機会を得るためにセカンドチームで頻繁にプレーするようになった。ジーヴェルト監督は引き続きパヴリディスを全面的に信頼したかったのかもしれないが、実際にはイサクが優先された。パヴリディスは途中出場が増え、わずかな時間しかプレーできないか、出番がまったくないことも多くなり、試合のリズムを失った。そして2019年1月、後ろ盾だったジーヴェルトがドルトムントのセカンドチームを離れてハダースフィールドへ向かう直前に、パヴリディスもドルトムントを去った。

ただし、ボーフムには戻らず、再び期限付き移籍を選んだ。オランダに渡り、ヴィレムIIで1部リーグのサッカーに挑戦できると考えたのだ。その計画は見事に成功した。エールディヴィジでも、またしてもイサクに行く手を阻まれる可能性があったにもかかわらず、だ。現在のリヴァプールのスターには、これまでに合計で約2億5000万ユーロ、正確には2億4610万ユーロの移籍金が支払われており、2025年にはリヴァプールだけでも獲得に実に1億4500万ユーロを費やした。そのイサクも、パヴリディスの加入からわずか1週間後に、よりによって同じヴィレムIIへ期限付き移籍した。

パヴリディスとイサク、ヴィレムIIで共に活躍

ドルトムントのセカンドチームではイサクの存在がパヴリディスの成長を妨げたが、ヴィレムIIでは両者が持ち味を発揮できる場面が多く、エールディヴィジで見事にかみ合う攻撃コンビとなった。2トップを組むこともあれば、どちらかがサイドへ回ることもあった。パヴリディスがベンチスタートとなり、途中出場で好印象を残すこともあった。

いずれにせよ、半年後にイサクがレアル・ソシエダへ移った後、パヴリディスは完全移籍に値することを十分に示していた。2019年夏、ヴィレムIIがボーフムに支払った移籍金は、わずか25万ユーロ。それから7年余りが過ぎた今、ギリシャ代表FWの価値はその何倍にもなり、ベンフィカとの契約には1億ユーロの契約解除条項が設けられている。

25万ユーロから1億ユーロへ。急上昇という言葉がぴったりだ。そして実際、パヴリディスのここ数年はその通りだった。ヴィレムIIで迎えた最初のフルシーズンには、最前線に欠かせない存在となった。そのゴールは、ティルブルフの伝統あるクラブが2020年に5位に入り、1999年の準優勝以来最高の順位を記録するうえで大きな力となった。

イブラヒモヴィッチを思わせたパヴリディスのゴール

2020-21シーズンもパヴリディスはコンスタントに得点し、より高い目標を持つクラブからの関心をさらに高めた。そしてシーズンを鮮烈に締めくくる。2021年5月の最終節、元ボーフムのFWはフォルトゥナ・シッタートに2-1で勝利した試合で、2004年にズラタン・イブラヒモヴィッチがアヤックスの選手としてNACブレダ戦で決めた伝説的な単独突破からのゴールを思わせる一撃を決めた。

ゴールから25メートルの位置でゴールに背を向けてパスを受けたパヴリディスは、マークを振り切って反転。その後もシッタートの選手3人を次々とかわし、最後は5メートルの距離から軽やかなループシュートを決めた。この驚異的な個人技によるゴールで、数カ月後には年間で世界最高のゴールを表彰するFIFAプスカシュ賞にノミネートされた。

生粋のストライカーは2021年夏、当時22歳でキャリアの次の一歩を踏み出し、移籍金250万ユーロでAZアルクマールに加入した。そこでも着実に成長を続け、国際舞台での経験も積み、2024年には29ゴールでエールディヴィジの得点王に輝いた。「彼には常に向上しようという並外れた意欲があり、それが今の成功につながっている。欧州5大リーグの一つへステップアップできると、私は間違いなく思う」。かつて彼を指導したジーヴェルトは2024年春、パヴリディスについてそう語った。パヴリディスには当時、野心的なブンデスリーガのクラブからも、そして何よりプレミアリーグから関心が寄せられていたとみられる。

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最終的に行き先は欧州5大リーグではなかった。だが2024年夏、パヴリディスは通常ならチャンピオンズリーグでプレーできる世界的な名門、ベンフィカに加わった。その最高峰の舞台でも得点力を証明することが、テッサロニキ出身の彼にとって次なる大きな目標だった。そして、その実現に時間はかからなかった。2024-25シーズンのチャンピオンズリーグでは7ゴールを記録した。

パヴリディス、ハットトリックを機にバルセロナが関心？

なかでも、モナコとのプレーオフでは第1戦で1-0の決勝点を挙げ、第2戦の3-3の引き分けでは1ゴール、1アシストを記録。ベンフィカがプレーオフを突破し、ラウンド16でバルセロナと対戦するうえで最大の立役者の一人となった。ベンフィカはバルセロナに敗れたものの、バルセロナ側の記憶には、その数週間前にリーグフェーズで収めた劇的な5-4の勝利が、より鮮明に残っているだろう。そして何より、その対戦でスペインの強豪から3ゴールを奪ったパヴリディスの姿も。

そう考えれば、昨夏にバルセロナがパヴリディスの獲得を検討したというのも納得できる。カタルーニャのクラブは、本命だったフリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー）の獲得に成功の見込みがなくなった後、

パヴリディスをセンターフォワードの次善の候補として見ていたようだ。ただ、彼なら獲得できたかどうかは別の話だ。ストライカーはベンフィカと2029年まで契約を結んでおり、契約解除金は高額の1億ユーロ。ベンフィカも、過ぎた移籍期間中に主力の一人を放出する予定はまったくなかった。しかし、ここに来て状況が新たに動くかもしれない。『A Bola 』によると、再び順位表の下位に低迷するスパーズは、パヴリディスを冬の移籍市場における最優先の獲得対象に定めた。ギリシャ人FWが公式戦15試合で15ゴールという印象的な数字を残す一方、スパーズの攻撃陣はリーグ戦7試合で6ゴールと振るわないことを考えれば、不思議ではない。

27歳でまさにサッカー選手としての全盛期を迎えつつあるパヴリディスには、いつか世界の5大リーグの一つにたどり着く時間がまだある。16歳でボーフムから始まった、欧州を巡る歩みの先には。