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マンチェスター・ユナイテッドは、16歳のJJ・ガブリエルが1月にレアル・マドリーへ加入することで口頭合意に達したことを受け、同選手の退団を覚悟している。ポール・マーソンは、欧州屈指の有望な若手選手がオールド・トラッフォードを去ればユナイテッドは大きなショックを受けると考えており、この10代の選手の国外移籍を認める規則の変更を求めた。

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ガブリエル、ユナイテッドを離れレアル・マドリー移籍で合意

『Metro』によると、ガブリエルは1月のレアル・マドリー加入で口頭合意に達した。これにより、今季序盤にユナイテッドを離れたことから始まった一連の動きに決着がつくことになる。先月16歳になったFWは、9月のカラバオカップでユナイテッドの史上最年少選手になると見られていた。

しかし、クラブはトップチームでのデビューを先送りすることを決め、代理人らはすぐにガブリエルをユナイテッドから離れさせ、移籍先を探し始めた。パリ・サンジェルマンとバイエルン・ミュンヘンも関心を示したが、レアル・マドリーが争奪戦を制したようだ。ただし、レアル・マドリーはこの件について、まだユナイテッドに連絡を取っていない。

マーソン、ガブリエルを失うマンチェスター・ユナイテッドは「落胆する」と指摘

マーソンは、これほどの才能を失うユナイテッドは落胆するだろうとの見方を示した。また、ガブリエルが取得した欧州連合（EU）のパスポートによって、イングランド国外のクラブと契約しやすくなっていることを指摘した。元アーセナル、イングランド代表ウイングのマーソンは『Sky Sports』にこう語った。「この子はいい選手だ。本当にいい選手だ」

「スーパースターになれたかもしれない選手だから、マンチェスター・ユナイテッドは落胆するだろう。このルールは変えなければならないと思う。父親と母親がアイルランドのパスポートを持っているから、国外に行けるのだと思う。それは変える必要がある。マンチェスター・ユナイテッドはこの子を育て、今の選手にした。もちろん、本人にも才能があっただろうが」

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マーソン、レアル・マドリーの魅力は理解もルール変更を求める

不満を抱きながらも、マーソンはガブリエルがレアル・マドリーでプレーしたい理由は理解できると認めた。「誤解しないでほしいが、これは変えなければならない。ただ、彼の行き先はレアル・マドリーだ。マンチェスター・ユナイテッドは世界最大級のクラブの一つだと私は言った。彼が行くのは世界最大のクラブだ。最大のクラブなんだ。レアル・マドリーに行きたくない選手など、世界にはいないだろう」

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「プレミアリーグでプレーする選手なら誰に聞いてもいい。レアル・マドリーから声がかかって断る選手は、ほとんどいない。だから、この子にとっては素晴らしい機会だ。それでも、このルールは変える必要があるかもしれないと思う。そうでなければ、こんなことは今回限りでは済まない。リヴァプールにいるリオ・ングモハを見てほしい。彼は2年前にチェルシーにいたが、そこを離れた。こういうことは起こるし、これからもずっと起こる。だが、私の考えでは、このルールは変えなければならない。アカデミーにはチャンスを与えるべきだ。懸命に育ててきた選手に『もう出ていく』と言われるだけではいけない」

ガブリエルとユナイテッドの今後は？

昨年、プレミアリーグのU-18年間最優秀選手に選ばれ、「欧州最高の15歳」と称されたガブリエルは、1月にスペインの首都への移籍を完了する見通しだ。

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一方のユナイテッドは、最も有望な若手選手の一人を失うものの、火曜日のローマ戦で劇的な逆転勝利を収めた勢いを維持したいところだ。