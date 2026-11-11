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チェルシーのGKロベルト・サンチェスが、ドイツのニュルブルクリンクで行われたサーキット走行会で、30万ポンドのフェラーリを時速約113キロでバリアに衝突させたが、けがはなかった。現在コモにレンタル移籍中のスペイン人GKは、難所として知られるカラツィオラ・カルッセルで車の制御を失った。事故後は大破した車から自力で脱出し、コース上に散乱した破片の回収を手伝った。

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サンチェス、悪名高いニュルブルクリンクのコーナーで車の制御を失う

サンチェスは月曜日の午後2時30分ごろ、ピンクの迷彩柄のフェラーリ488チャレンジ・エボを運転中に車の制御を失った。『ザ・サン』によると、28歳のサンチェスはサーキット・デイズが主催する一般参加の走行会に参加しており、友人6人が見守っていた。

アウディTTで後ろを走っていた英国人旅行者は、こう語った。「彼は時速約113キロでそのカーブを走っていて、スピードを出しすぎていた。コーナーに激しく突っ込み、コースにはすぐに赤旗が出された。180度以上続くバンクのついたコーナーで、明らかにアクセルを踏みすぎ、そのままバリアに突っ込んだ」

サンチェスは無傷で車を降り、破片の撤去を手伝う

フェラーリの前部は大破し、コーススタッフがバリアを修復する間、サーキットは約1時間閉鎖された。

目撃者は続けた。「彼のフェラーリの前部は完全に壊れ、部品がコース中に飛び散っていた。サンチェスは無傷だった。何事もなかったかのようにすぐに車から出てきて、壊れた部品を拾い始めた」。サンチェスの友人たちも立ち止まって破片を袋に集めるのを手伝い、その後、車はレッカー車で運ばれた。

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GKサンチェス、身元を隠そうとヘルメットを脱がず

サンチェスは自分だと気づかれるのを避けたかったようで、居合わせた人たちは車の側面に記された名前を見て初めて本人だと気づいた。目撃者はこう語った。「普段着にレーシングヘルメットを着けていた。しばらくヘルメットを脱がなかった。スティグのように、正体を隠していたいようだった。車が駐車場に戻されてからも、なぜかヘルメットを脱ぎたがらなかった」

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ジャッキー・スチュワート卿が「緑の地獄」と呼んだニュルブルクリンクは、1976年にニキ・ラウダが凄惨な事故に遭った場所でもある。

コモでのサンチェス、今後は？

サンチェスはプレミアリーグのシーズン序盤に苦戦した後、夏にセスク・ファブレガス率いるコモへ期限付き移籍で加入したが、出場可能だったセリエAの9試合のうち、出場はわずか3試合にとどまっている。

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サンチェスは今回の恐怖を乗り越え、定位置獲得を目指すことになる。コモは11月21日にカリアリと対戦する。