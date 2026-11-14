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UEFA副会長で、ポーランドサッカー界の偉大なレジェンドの一人であるズビグニェフ・ボニエクが、『コリエレ・デロ・スポルト』のインタビューでジョゼップ・グアルディオラを厳しく批判した。また、リオネル・メッシよりディエゴ・マラドーナを上に評価する理由も明らかにした。

現役時代にユヴェントスやASローマなどでプレーしたボニエクにとって、マンチェスター・シティの元監督が掲げるポゼッション重視の哲学は、サッカーが誤った方向へ進んだことを象徴している。「グアルディオラには大きな敬意を抱いている。だが、彼はサッカーを台無しにした」と68歳のボニエクは語った。

その理由をこう説明する。「彼のサッカーは『君から僕へ、僕から君へ、君から僕へ、僕から君へ』という原則で動いている。右へ行ったと思えば左へ戻り、試合が終わる頃には1788本のパスを回している。私には面白くない。私は縦にプレーするチーム、ゴールを奪おうとするチームが好きだ。前へ出るチームが好きなんだ」

一方、セリエAで評価するチームとして、古巣ローマの宿敵である同じ街のクラブを挙げた。「例えば今年はラツィオのプレーが気に入っている。縦にプレーし、リスクを冒すからだ。フロジノーネもそうだ。3失点するリスクはあるが、4点か5点取る可能性もある」とボニエクは称賛した。

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さらにこう続けた。「できるだけシンプルに、少ないパスでゴールを奪おうとするサッカーが好きだ。パスは少なく、しかし速く。だから今のサッカーからは、ゆっくりしたプレーが排除されたと思う。足の遅い選手に、もはやチャンスはない。そして、後ろへボールを戻すことは致命的だ」

Getty Images

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マラドーナかメッシか？ UEFA副会長が明確な答え

ボニエクは、史上最高のサッカー選手を巡る議論にも言及した。リオネル・メッシとディエゴ・アルマンド・マラドーナを直接比較し、明確な判断を示している。

「2人とも並外れた才能の持ち主だが、根本的な違いがある。ディエゴがプレーしたのはファウルの多い時代だった。リオネルがプレーするのは、ピッチ上で誰にも触れてはいけない時代だ」と語り、さらに続けた。「当時、ディフェンダーたちがマラドーナにしたことは、今起きていることとは比較にならない。ディエゴは唯一無二だ。私生活は極めて複雑だったけれどね。どちらかを選べと言われたら、私はいつだってマラドーナを選ぶ」

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また、ユヴェントス時代にマラドーナが所属するSSCナポリと対戦した際の出来事も振り返った。「前半を終えてロッカールームに戻ると、誰かが『マラドーナに何発か強烈な一撃を食らわせないといけない。好き放題やっているからな』と言った。でも、ピッチに戻ると誰も彼に手を出さなかった。みんな、彼をあまりにも尊敬していたからだ。とにかくうますぎた。ディエゴは人柄も良く、とても親しみやすかった。私は彼にほれ込んでいる」