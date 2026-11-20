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新たな左ウイングを探すバイエルンが、ユルゲン・クロップ監督の下で台頭したドイツ代表の攻撃の逸材にも目を向けているようだ。

バイエルン・ミュンヘンが来季に向け、左サイドの攻撃的なポジションを補強したいと考えていることは、もはや秘密ではない。負傷からの復帰を間近に控える、疲れ知らずのルイス・ディアスの控えを求めている。

ミュンヘンの tz によると、ドイツ最多優勝クラブのバイエルンは、フライブルクに所属するドイツの新たな攻撃の逸材、デリー・シェルハントにも注目しているという。リオ・ングモハ（リヴァプール）、オスカル・ピエトゥシェフスキ（ポルト）、エリ・ジュニオール・クルピ（ボーンマス）らとともに、獲得候補のリストに加わったようだ。

ただ、移籍の可能性について両クラブ間で具体的な話し合いはまだ行われていないという。シェルハントの契約には解除条項がある可能性も伝えられており、ほかにも多くのクラブが獲得候補に挙げているようだ。

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24歳のシェルハントは、ドイツ代表のクロップ監督の下で行われた2回目の合宿で、大きく評価を高めた選手の一人だ。オランダに5-0で勝利した試合では、代表4試合目での初ゴールを挙げ、傑出したパフォーマンスを締めくくった。クロップ監督はその後、シェルハントと同じくウイングを務めるブラヤン・グルダについて「2人ともサッカーがうまい。まったく！」と絶賛した。

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デリー・シェルハントがユース時代にプレーしたクラブは？

とはいえ、シェルハントが大きなキャリアを築くとは、当初は長い間思われていなかった。ベルリン生まれの彼には、 ユース時代、ヘルタやウニオンといった地元の大クラブが長らく目を向けなかった 。現在フライブルクでプレーする彼は、代わりにSCシャルロッテンブルク、テニス・ボルシア・ベルリン、FCヴィクトリア1889ベルリン、ベルリナーSCといった小規模なクラブでプレーし、注目を集めようと努めなければならなかった。

「ユース時代に試合に出られず、見過ごされるのがどんな気持ちか、僕には分かる」。シェルハントは数日前、ドイツ代表の記者会見で自身の歩みについてそう語っていた。そして今、地元のベルリン・オリンピアシュタディオンでゴールを決められたことを「最高に幸せだ」と話した。

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コロナ禍には多くのグラウンドが閉鎖され、追加の練習場所を確保するために苦労した。「毎日フェンスを乗り越えて、ドリブルをし、何度もシュートを打った。コロナ禍は誰にとっても大変だったけど、サッカーの面では僕にとって大きな助けになった」と、かつて Sport Bild に語っている。また、Sports Illustrated には「片方のグラウンドに当局が見回りに来たら、もう片方に移るだけだった。施設はすぐ隣同士だから」と話していた。

その後、シェルハントは5年間プレーしたヘルタ・ベルリンを経て、2025年にフライブルクへ移籍。ごく短期間でユリアン・シュスター監督にとって欠かせないレギュラーへと成長し、その少し後にはドイツ代表選手にもなった。