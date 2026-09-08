ドイツはエルブリン・オスマニという次なる大きな才能を失うことになるのだろうか。少なくともその可能性を間接的に示唆しているのが、コソボ共和国の在ドイツ・デンマーク大使ファルク・アジェティ博士だ。43歳の同氏が自身のInstagramで公開した写真には、バイエルンのMFにコソボのパスポートを手渡す様子が写っている。

「本日、共和国のパスポートを我らのバイエルンの才能エルブリン・オスマニに手渡すことができたのは、私にとって特別な栄誉であり、さらにコソボサッカー界にとって素晴らしいニュースを発表できる。エルブリンはコソボのためにプレーする！」と、政治学の博士号を持つ同氏は投稿で記した。

選手本人もそのマネジメントも、先週金曜日のこの投稿について現時点でコメントしていないとみられる。一方で、Bild はこれまでドイツサッカー連盟（DFB）のU-16およびU-17でプレーしてきた17歳の今後の代表選択について、最終決定はまだ下されていないと報じている。

今後の代表ウィークが、オスマニが将来的に両親の母国のためにプレーするのか、それともDFBに忠誠を誓い続けるのかを明らかにするかもしれない。いずれにせよ、このドイツ＝コソボ人には大きな将来が期待されている。

バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督はすでに昨季、彼を定期的にトップチームの練習に参加させており、さらにブンデスリーガデビューも後押しした。オスマニは第27節のウニオン・ベルリン戦で4-0と勝利した試合の87分、レオン・ゴレツカに代わって投入されている。