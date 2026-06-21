「彼はオランダ代表で犠牲者になるかもしれない」

オランダ代表FWドニエル・マレンのレギュラーが危うい。マイク・フェルウェイはそう指摘する。マレンは今大会まだ得点なし。一方、チームは土曜のスウェーデン戦で5－1と大勝した。

「このままではマレンが犠牲になり、チュニジア戦でベンチに追いやられる恐れがある」と、オランダ代表の5得点大勝直後、デ・テレグラーフ紙のポッドキャスト『Kick-Off』でフェルウェイは語った。

同僚のヴァレンティン・ドリーセンは「クーマン監督はマレンの守備に不満で交代させた。サマーヴィルは その役割を ずっと上手にこなしている。コンディションが良ければ より確実な選択肢だ」と続けた。

ヒューストンでのスウェーデン戦前半に2得点を挙げたブロベも、現時点では先発が確約されていない。

ドリーセンは「ブロッベイの集中力を保つためかもしれない。あるいは、次の相手に合わせ別のストライカー起用も検討しているのかもしれない。とはいえ、2得点を挙げた選手をベンチに置くのは難しい」と分析する。

守備が脆弱だったスウェーデン戦では、ガクポも2得点。マレンに代わって出場したサマーヴィルも終盤に1得点し、日本戦に続く2得点目をマークした。

オランダは木曜から金曜未明に行われるグループF最終戦でチュニジアと対戦する。すでに敗退が決まっているエルヴェ・ルナール率いるチュニジアは、日本代表に0-4で大敗している。