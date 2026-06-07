「彼はオランダ代表では予測可能な選手で、決してアリエン・ロッベンではない」

ヴァレンティン・ドリーセンは、ロナルド・クーマン監督の意見に反論している。クーマン監督は、2024年欧州選手権準決勝進出メンバーより、今回のワールドカップ代表メンバーの方が信頼できると語る。しかし『デ・テレグラーフ』紙『キックオフ』欄によると、ドリーセンはこの見解に疑問を抱いている。

ドリーセンは「このチームに欠けているのはハジ・ムッサのような選手だ。何もないところから意外なプレーを生み、試合を勝ち取れる選手」と指摘する。

同僚のマイク・フェルウェイはコディ・ガクポが過去の大会でその役割を果たしてきたと指摘したが、ドリーセンはオランダ代表左ウイングの能力に疑問を抱いている。

「だがガクポには創造性がない。動きが読めるし、ロッベンのような成功率もない。ロッベンは右から切り込んで左で決める――ムッサがオランダ戦でやったように。ガクポにはそれができない」と語り、リバプールのフォワードをゲームチェンジャーとは見ていない。

ガクポははるかに予測しやすい。もちろん、ロッベンほどの資質もない」と続けた。 2014年W杯準決勝でアルゼンチンに敗れた際、実質世界最高の選手だった。ゴールデンボールは逃したが、あのレベルに達する可能性はGakpoにはない」

トッテナム移籍が噂されるガクポはアルジェリア戦に先発したが、80分にウェグホルストと交代。その直後、ハジ・ムッサが決勝点を奪った。

ドニエル・マレンとクリセンシオ・サマーヴィルが攻撃陣を補った。後半から出場したメンフィス・デパイも存在感を示せなかった。