ヴァレンティン・ドリーセンは、ロナルド・クーマン監督の「今回のW杯代表は2024年欧州選手権準決勝進出メンバーより信頼できる」という見解に疑問を呈している。同氏は『デ・テレグラーフ』紙『キックオフ』欄でこう語った。

ドリーセンは「このチームに足りないのはハジ・ムッサのような選手だ。何もないところから意外なプレーで試合を決める選手だ」と指摘する。

同僚のマイク・フェルウェイはコディ・ガクポが過去の大会でその役割を果たしてきたと指摘したが、ドリーセンはオランダ代表左ウイングの資質に首を傾げる。

「だがガクポには創造性がない。動きが読める。ロッベンなら10回仕掛けて10回成功させた。右から切り込んで左足でシュート。ムッサがオランダ戦でやったように。ガクポにはそれができない」と語り、リバプールのフォワードをゲームチェンジャーとは見ていない。

ガクポははるかに予測しやすい。もちろん、アリエン・ロッベンほどの資質もない。ロッベンは世界最高の選手の一人だった。 2014年W杯準決勝でアルゼンチンに敗れたオランダ代表で実質世界最高だった。ゴールデンボールは逃したが、あれほどになることはガクポにはできない」

トッテナム移籍が噂されるガクポはアルジェリア戦に先発したが、80分にウェグホルストと交代。その直後、ハジ・ムッサが決勝点を奪った。

ドニエル・マレンとクリセンシオ・サマーヴィルが攻撃陣を補完。後半から投入されたメンフィス・デパイも存在感を示せなかった。