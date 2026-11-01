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エリック・テン・ハーグ氏とクリスティアーノ・ロナウドの長年にわたる確執が再燃した。マンチェスター・ユナイテッドの元監督であるテン・ハーグ氏が、ポルトガルのスター選手の衰えを厳しく指摘したためだ。オールド・トラッフォードで共に過ごした波乱の時期を振り返り、オランダ人指揮官はバロンドールを5度受賞したロナウドが、ここ数年は最高レベルでプレーできていないとの見方を示した。

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テン・ハーグ、ロナウドの衰えは何年も前に始まっていたと主張

テン・ハーグとロナウドの関係は、マンチェスター・ユナイテッドの近年の歴史において、最も議論を呼ぶ出来事の一つであり続けている。ロナウドがピアーズ・モーガンとのインタビューでオランダ人監督を尊敬していないと公言し、2022年11月に確定した2度目の退団は、険悪なものだった。それから数年を経て、テン・ハーグはロナウドの身体能力と世界のサッカー界における立ち位置について、厳しい評価を口にした。

テン・ハーグは『ESPN』のインタビューでこう説明した。「選手たちは彼のためにプレーしたいと思い、彼を尊敬していた。史上最高の選手の一人だからだ。しかし、この7、8年、彼はもう求められるものを示せなくなっていた。ユヴェントスにいた頃から、もう終わっていた」

コンディションの問題とプレミアリーグで求められる水準

テン・ハーグの批判の中心にあったのは、キャリントンの練習場で求められる厳しいコンディションの基準に、ロナウドが適応できなかった、あるいは適応しようとしなかったという見方だ。ロナウドのトップレベルでのキャリアは事実上ユヴェントスで終わったというテン・ハーグの主張は、同選手がレアル・マドリーを離れた後に残した成績とは大きく食い違う。トリノでは134試合で101ゴールを記録し、セリエAで2度、コッパ・イタリアで1度、スーペルコッパ・イタリアーナで2度の優勝を果たした。その後はアル・ナスルで154試合に出場して131ゴールを挙げ、サウジ・プロリーグのタイトルも獲得した。

テン・ハーグは語った。「マン・ユナイテッドで指揮を執り始めたとき、我々がどうプレーするか、その中で彼がどんな役割を担うかを説明した。だが、最終的には結果を出さなければならない。彼はもう、毎日すべてを出し切り、最大限の強度で練習するために、苦痛を乗り越えることができなくなっていた。プレミアリーグでプレーできるコンディションになければ、チャンスはない」

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ロナウドは常に献身的な選手として知られていたのではないかと問われると、テン・ハーグはこう答えた。「そう、それが彼のイメージだった。だが、彼はもうそれを実行できなくなっていた。何が必要かを示せば、本人も分かっている。そして、こちらは筋の通った根拠を示して彼と話をする」

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スター選手をベンチに置く決断

2022-23シーズン前半、ロナウドの出場機会の少なさは大きな話題となった。退団までにテン・ハーグの下で先発したプレミアリーグの試合はわずか3試合。監督は、その判断は純粋に実力とチームの必要性に基づくものだったと主張している。

テン・ハーグはトップチームの責任者として下さなければならなかった難しい決断について、こう詳しく語った。「いや、彼は『自分の実力が足りなかった』とは言わない。だが、証拠はあまりにも明白だった。だから彼は選択しなければならなかった。その時点で、私はクラブとチームにとって最善の決断を下さなければならない。彼を説得するためにできることはすべてやったと分かっている。だが、そこに力を注ぎたいかどうかを選ぶのは本人だ。そうしたくないのなら、私はチームの利益のために別の選択をしなければならない。それが実際に起きたことだ」

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マンチェスターでの決裂に対するロナウドの言い分

テン・ハーグがコンディションと戦術面での貢献に焦点を当てる一方、ロナウドは尊敬されていなかったという思いを抱き続けている。

当時、ロナウドは両者の関係が決裂したことを振り返り、こう語った。「トップ選手、すべてを求める選手、中心となる選手が3分間だけプレーするなんて言わないでほしい。それまで彼らは私を尊敬している、あれもする、これもすると言い続けていたのに、これは受け入れられない。私にとっては敬意を欠く行為だった。だから私はあの決断をした。後悔している。あの状況についてチームメートに謝罪し、インスタグラムにも投稿した。スタジアムを去ったことは後悔している。チームメートに私の気持ちを知られたことも後悔し、彼らに謝罪した。だが同時に、出場しないという決断をしたことは後悔していない」

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ポルトガル人FWは監督との確執についてさらに語り、互いの敬意に関する立場を改めて強調した。「監督は私を尊敬していなかった。だから、関係はああなった。彼は報道陣に対して、私のところに来るとか、私を気に入っているとか、あれこれ言い続けている。だが、それは報道陣向けにすぎない。間違いなくそうだ。私を尊敬していないのなら、私があなたを尊敬することも決してない」