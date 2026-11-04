ヤン・ムルダー氏は火曜日、チャンピオンズリーグでインテルに0-3で完敗したフェイエノールトに衝撃を受けた。水曜日の『Ziggo Sport』での発言からは、特にジヴァイ・ゼヒールに失望していることがうかがえる。

「予想していなかった。試合後に言われていたほど、力の差も大きくなかった。同じインテルを相手に、クラブ・ブルッヘはミラノで3-1と勝っている。フェイエノールトは控えめすぎた。気後れしていたと言ってもいい」と、落胆したムルダー氏は翌日に語った。「もう少し自信を持つべきだった」

ムルダー氏は振り返りを続けた。「特にゼヒールが期待に応えていないと思う。もう数週間そうだ」。同氏はこのMFに対し、フェイエノールトのユニフォームを着て、早く再び良いプレーを見せるよう求めた。

「ゼヒールは非常に優れた選手だ。フェイエノールトを引き上げていた。だが、本人はもう十分だと思っている」。ムルダー氏は火曜日、抜け目のないインテルにチームメートと同様に太刀打ちできなかった若きフェイエノールトの選手を、驚きをもって見ていた。

「大きな差があったわけではない。ただ、強度には差があった」とイムケ・クルトワ氏は付け加えた。「火曜日のインテルは、国際舞台での戦い方がまったく違った。小さなミスも見逃してもらえない」

ゼヒールはウサマ・タルガリンと同様、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督の下で90分間プレーした。シャルル・ファンハウッテは前半に大いに苦しみ、ハーフタイムにトビアス・ファン・デン・エルスハウトと交代した。

フェイエノールトはチャンピオンズリーグで4試合を終えて勝ち点3の30位。11月24日にはFCポルトをデ・カイプに迎え、挽回の機会を得る。