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アストン・ヴィラが圧巻のパフォーマンスでマンチェスター・シティのプレミアリーグ開幕からの無傷の歩みに終止符を打ち、ウナイ・エメリ監督は喜びを隠せなかった。ミッドランズで迎えた感情が揺さぶられる午後、勝敗を分けたのはニコラス・ジャクソンの決定力を示す2ゴールだった。エメリ監督は同選手を特に称賛した。

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ジャクソン、マンチェスター・シティ戦で決定力を発揮

アストン・ヴィラがマンチェスター・シティを2-1で下し、相手のリーグ戦7連勝を止めた一戦で、ヴィラ・パークの主役はジャクソンだった。セネガル人FWは、加入当初には欠けていたかもしれない落ち着きを見せ、監督もゴール前での急速な成長に驚くほどの決定力を発揮。強烈なシュートをゴール上部に突き刺して先制点を挙げると、後半にはジャンルイジ・ドンナルンマをかわす巧みなダイレクトシュートで勝利を決定づけた。

試合後、エメリ監督は、夏にチェルシーから移籍して以来、公式戦11試合で7得点を挙げているジャクソンの身体面と技術面の成長をすぐに称えた。「彼の働きぶり、守備、デュエルへの取り組みは素晴らしかった。スペースを使って攻め、デュエルを戦う力がある。課題は、得点機に常にゴールの隅へ決めることだった」と語った。

さらにエメリ監督は、かつてのジャクソンはペナルティーエリア内でチャンスを迎えると、狙いがあまりにも高かったと冗談交じりに振り返った。「シーズン序盤はラグビーをしているかのように、シュートを何度も高く打っていた。だから、その点でも成長している。自分の役割を果たしているよ」と話した。

ヴィラ・パークで安定感を築く

エンツォ・マレスカ率いるチームとの対戦でつかんだ勝利は、エメリ監督にとって格別なものだった。この日は、同監督のアストン・ヴィラ就任からちょうど4周年に当たった。ヴィラにとって、マンチェスター・シティとの直近7試合で5勝目、ヴィラ・パークでの同クラブ戦では4連勝となった。

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エメリ監督は試合に向けた戦術的な準備を振り返り、こう語った。「同じ安定感と高い要求水準を保とうと考えて、この試合に臨んだ。水曜日に出場していないフレッシュな選手たちがどう応えるか。この試合は彼らのためのものだった。例えばブバカル・カマラやマッティ・キャッシュだ。高い要求を課しながら、今後も維持したいのはこのレベルだ。今日は良い試金石だった。私たちの意欲は非常に高かったし、彼らとの対戦をとても楽しみにしていた」

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出遅れを経て、トップチームを追う

シティ戦の結果はヴィラの意気込みを示すものとなったが、エメリ監督はチームのリーグ戦全体について現状を冷静に見つめている。この勝利はアストン・ヴィラにとって今季プレミアリーグで初のホーム白星となり、勝ち点11で6位に浮上した。国内での復調に加え、チャンピオンズリーグでは全勝を維持。リーグフェーズで獲得可能な勝ち点9をすべて手にし、前回王者パリ・サンジェルマンに次ぐ2位につけている。

かつてアーセナルを率いたエメリ監督は、チームの歩みと現在の立ち位置について率直に語った。「私たちは前進しているが、シーズンの出だしが非常に悪かったため、開幕前の期待には届いていない。それでも今は前進している。フォレスト戦を分析したが、私たちのパフォーマンスは非常に悪かった。ホームでのブレントフォード戦では多くの点を改善し、内容は良くなったが、十分ではなかった。高い基準を築くために取り組んできたすべての面で、今日は一歩前進できた」

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チャンピオンズリーグを戦う時代の基準を示す

エメリ監督は最後に、複数の大会を並行して戦うクラブの長期的な展望を改めて示した。「チャンピオンズリーグでは素晴らしいパフォーマンスを見せている。リーグ戦でも前進しているが、まだ期待には届いていない。目標は、シティやアーセナルのようなチームと競い合うことだ」と語った。