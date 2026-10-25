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アーセナルのレジェンド、マーティン・キーオン氏が、プレミアリーグでエヴァートンに快勝した後、ガブリエウ・マガリャンイスを絶賛した。ブラジル人DFを「クラブのレジェンド」と評する中、ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルは首位マンチェスター・シティと勝ち点で並んだ。

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アーセナル、エヴァートンに重要な勝利

アーセナルはシティの取りこぼしを生かし、エミレーツ・スタジアムでエヴァートンに2-0で快勝した。今夏加入のエズリ・コンサが開始わずか7分、ボールを押し込んで先制。ホームチームに最高のスタートをもたらした。

その後、ブラジル人センターバックのガブリエウが68分に決定的なヘディング弾を決め、試合を決定づけた。アーセナルはプレミアリーグ3連勝を飾り、アルテタ率いるチームは勝ち点21でシティに並んで首位に立った。

キーオン、ガブリエウをクラブのレジェンドと称賛

堅固な守備を見せた試合後、アーセナルで長く活躍した元選手のキーオンは、ガブリエウを特に称賛した。BBCの『マッチ・オブ・ザ・デイ』で、クラブに対するブラジル人選手の大きな貢献を強調した。

「ガブリエウは今、アーセナルで6シーズン目を迎えている。彼はまさにマシンだ」とキーオンは語った。「ストライカーが彼を上回る場面はめったに見ない。彼が大きく成長し、最終ラインのリーダーになる姿を見てきた。今日も素晴らしかった。守備が大好きで、ファンも彼に熱狂している。今やこのクラブのレジェンドだ」

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コンサを傑出した補強と絶賛

キーオンは、アストン・ヴィラから5500万ポンドでアーセナルに加入したコンサにも言及した。イングランド代表選手が、すでにウィリアム・サリバを擁する守備陣にいかにスムーズに溶け込んだかを指摘した。

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「彼のことも、加入後の姿も非常に高く評価している。素晴らしい補強だった」とキーオンは説明した。「チームにはすでに優れたセンターバックが何人もいたが、彼は違和感なくチームに加わった。見事な活躍をしている。アーセナルにとって本当に傑出した補強だ」

新たなセンターバックのコンビを称賛し、キーオンはこう付け加えた。「ガブリエウとのコンビを見れば、今のプレミアリーグでこれ以上の組み合わせは思い浮かばない。加入後も、まったく存在感がかすんでいない」

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アーセナル、好調の維持を目指す

優勝を争うシティがこの日、先にアストン・ヴィラに敗れていたため、エヴァートン戦の勝利はとりわけ重要なものとなった。アルテタ率いるチームは一時、プレミアリーグから目を移す。アーセナルは火曜夜、EFLカップ4回戦でリーグ2で苦戦するフリートウッド・タウンと対戦する。