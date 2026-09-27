ジョーイ・フェールマンが長い不在期間を経てオランダ代表に復帰した。ロナルド・クーマンの下では2年間招集を受けられなかったが、シャビ・エルナンデス監督はこのMFをすぐに起用。セルビア戦（2-1で勝利）ではフォレンダム出身のフェールマンが素晴らしい試合を見せ、ラファエル・ファン・デル・ファールトもそれを認めた。

ユーロ2024でフェールマンはオーストリア戦（2-3で敗戦）で悲惨な出来に終わり、30分あまりで交代となった。その後、彼は2年間にわたってオランダ代表から招集を受けられなかった。

「パスに関しては、彼が断トツで一番いい。唯一、プレーのテンポはしばしば少し遅く見えるが、今はボルシア・ドルトムントで、その一歩が再び成長の次の一歩を踏み出すために必要だったことを証明している」と、ファン・デル・ファールトはNOSで評した。

元サッカー選手のファン・デル・ファールトは、フェールマンがブンデスリーガのレベルとドルトムントのチームメートたちの水準に引き上げられていると見ている。「どのボールもぴったりで、スピードも適切だ。フェールマンがボールを出せば、誰もが前を向ける」

「彼は本当にシャビ向きの選手だと思う。きっと何度も先発に入ることになるだろう」と、ファン・デル・ファールトはオランダ代表でのフェールマンの役割を予想した。また、テオ・ヤンセンも27歳のMFを絶賛した。

「シャビが求める、斜めのボールを入れるようなプレーの仕方は、フェールマンが非常に得意としている。彼はライン間に見事なボールを入れられるし、そのボールはとても速い。そうなると、前を向いて加速できる、あの1メートルが生まれる。シャビが彼を重要視するのは理解できる」と、ヤンセンは語った。

「それに、セルヒオ・ブスケツだってそこまで速くはなかった」と、アルンヘム出身のヤンセンはフェールマンを元スペイン代表MFと比較した。「でも、彼もいつだって正しい色にボールを出していた」と締めくくった。