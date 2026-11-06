共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイントが、ここ数週間の騒動を受け、若きスターのレナート・カールを改めて明確に擁護した。

「彼はほかの若手選手とは違うタイプだ。でも、我々はそういう個性のある選手も求めている。彼は生意気で、勇敢だ。そして、これまでも何度か言ってきたように、物おじせず、ゴールを決め、ほかの選手がしないことをやってのける。ピッチ外でもほかの選手とは少し違うが、それも彼の一部だ」。フロイントは土曜日にアウェーで行われるFSVマインツ05とのブンデスリーガの試合を前に、Skyでそう語った。

オーストリア出身のフロイントは「チームにとっても、リーグにとっても、ああいうタイプの選手がいるのは良いことだと思う」と続けた。「ただ、基本となるのは常に懸命に努力することだ。レニーとも繰り返しその話をしているし、彼は実際にそうしている。だから、これからの数週間、数カ月も努力が報われ、ピッチ上で答えを示してくれると強く確信している。それが彼のやるべきことだ。我々は彼がチームにいてくれることを本当に、本当にうれしく思っている」

18歳のカールは火曜日、アトレティコ・マドリーに2-0で勝利した試合で重要な先制点を決め、その後、目立つゴールパフォーマンスで再び議論を呼んだ。木曜日には、ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督によってネーションズリーグの試合に向けたメンバーに招集された。フロイントは「レニーが再び代表チームに入ったことをうれしく思う。それにふさわしい活躍をしたと思うし、代表でも良いプレーを見せていた」と語った。

広告 広告

カールは今季開幕当初、長期の負傷離脱とワールドカップ出場を逃したことを経て、低迷していた。さらに、バイエルンの名誉会長ウリ・ヘーネスからも批判を受けていた。ヘーネスはミュンヘンの有望株にさらなる謙虚さを求めていた。これに対し、カールの代理人であるミヒャエル・バラックは反論していた。「ここ数週間、落ち着かない状況だったのは確かだ」と、バイエルンのスポーツディレクターは金曜日に認めた。「だが、我々にとって正直に言って大事なのは、レニーがピッチ上で何をするか、どう練習し、どう取り組むかだ」