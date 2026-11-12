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カイ・ハヴァーツは、ドイツ代表のチームメートであるリヴァプールのフロリアン・ヴィルツを言葉で擁護した。

「イングランドのメディアが時折どのように報じるかは知っている」とハヴァーツはSkyで語った。2025年夏にバイヤー・レヴァークーゼンから1億2500万ユーロでリヴァプールへ移籍して以来、イングランドで厳しい目を向けられることが多いヴィルツについて、「彼は今シーズンも非常に良いプレーをしていると思う」と付け加えた。

「試合にしっかり関わり、チームメートのチャンスを作り、自らもゴールを脅かしている」。ハヴァーツは、今シーズンの公式戦でレッズの一員として2ゴール5アシストを記録している23歳の持ち味を挙げた。「この1年半で、彼の非常に良い試合を何度も見てきた。僕にとって、彼はこれまで一緒にプレーした中でも最高の選手の一人だ」。ヴィルツと同じくレヴァークーゼンでプレーした経験を持つハヴァーツは、そう語った。

ヴィルツに対する度重なる批判について、ハヴァーツが思い当たる理由は一つだけだ。「世の中には試合を見ずにアプリを開き、『ゴールもアシストもない。きっと出来が悪かったのだろう』と考える人が大勢いる」。リヴァプールにヴィルツの放出を求める声にも、まったく納得できないという。「彼は必ず自分の道を進み、リヴァプールにとって偉大な選手になる」とハヴァーツは確信している。

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ハヴァーツ自身はアーセナルの攻撃陣で主力としての地位を確立した。プレミアリーグの首位を再び余裕を持って走るイングランド王者で、今シーズンは公式戦15試合に出場し、4ゴール1アシストを記録している。