「彼はその期間に関わっていない」ハーランドにマンチェスター・シティの115件の容疑を問う取材にノルウェー代表監督が怒り

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ノルウェー代表のストーレ・ソルバッケン監督が、アーリング・ハーランドにマンチェスター・シティの進行中の財務規則違反に関する案件について質問が向けられたことに怒りを表した。土曜日のウェールズ戦勝利後、得点力を誇るストライカーはプレミアリーグによる115件の容疑について初めて語り、代表監督は熱のこもった擁護を展開した。

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ハーランドに集中するメディアの質問をソルバッケン監督が批判

ソルバッケン監督は、 主力ストライカーが、マンチェスター・シティがイングランドサッカーの厳格な財務規則に100件を超えて違反したと認定された件について厳しく質問される のを見て、強い不満をあらわにした。監督は、現在調査対象となっている過去の期間にアーリング・ハーランドは同クラブの選手ですらなかったと指摘し、こうした質問の不合理さを強調した。

「慎重であるべきだ。私たちは透明性を支持しているし、聞きたいことを質問できるべきだとも思う。ただ、忘れてはならないのは、彼が世界有数のスターで、発言のすべてが世界中に広まるということだ。彼は調査対象となっている期間には関わっていない。それでも、この件を扱う記事の90％で彼の顔が使われている。異常だ」とソルバッケン監督は『TV 2』に語った。

シティをめぐる問題で沈黙する主力選手を擁護

ソルバッケン監督は、マンチェスター・シティの選手たちがこの件について口を閉ざしている状況に触れ、公に発言した選手はロドリだけだと指摘した。監督はハーランド独自の対応を擁護し、その姿勢にはスカンジナビア出身という背景が深く関わっていると主張した。

「この件について発言したマンチェスター・シティの選手は、ロドリ以外にいない。あれは混乱に陥った。彼はクラブを擁護し、おそらく言うべきではなかったことも一つ二つ言ってしまった。そして話が雪だるま式に大きくなった。彼（ハーランド）は、ノルウェーの文化で育ち、その仕組みを理解しているからこそ、ほかの誰もしないことをしている」と述べた。ソルバッケン監督はまた、判決は下されたものの法的手続きは続いているとメディアに念を押し、「有罪判決を受け、起訴されているが、控訴は認められている」と語った。

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ハーランド、シティへの判決について初めて語る

ハーランド自身も、ウレヴォールでのノルウェーの3-1の勝利後に質問を受け、この件について話すのは難しいと認めた。FWはまず、シティが違反を犯したとされる期間に自身が所属していたクラブを列挙し、クラブの過去の運営上の問題に関わっていなかったことを強調した。

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「この質問には答えるのが少し難しい。プレミアリーグとマンチェスター・シティの間の問題だ。僕が答えるべきなのか？ あまり知らないので答えるのは難しい。正直、この件についてはあまり読んでいない。僕はマンチェスター・シティで結果を出すことに集中している」とハーランドは説明した。自身の将来に影響するかとさらに問われると、こう付け加えた。「見出しになるような言葉が少し欲しいんだろうけど……。言ったように、僕は2022年に長期契約を結んだ。2022年にシティへ行ったのは、かなり良い選択だった。それはみんなで言えることだと思う。獲得したトロフィーや、ピッチ上などでの自分の成長を見れば、僕自身もそう言うよ」

代表監督がスター選手をメディアから守る

ソルバッケン監督は、シティの選手が出席したほかの記者会見で見られたような「混乱」を避けるため、以前にもハーランドをメディアから守ろうと介入したと明かした。クラブ幹部の行為についてストライカーに説明を求めるのは筋違いであり、法的な争いがデリケートな性質を持つことを考えれば、悪影響を及ぼしかねないと考えている。

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「反対側の立場も理解すべきだと思う。彼がこの件で一言でも間違ったことを言えば、何が起きていたかを考えてほしい。前回、彼を報道陣の前に出さないと決めたのは私だ。『これはやるべきではない。距離を置くべきだ』と伝えた。非常にこじれた問題だからだ」とソルバッケン監督は語った。