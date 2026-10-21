「彼はすべてを吸収した！」ファン・ダイク、リヴァプールの新星リオ・ングモハの才能を引き出したモー・サラーを称賛

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リヴァプールの主将フィルジル・ファン・ダイクが、10代の新星リオ・ングモハの目覚ましい成長において、モハメド・サラーが重要な役割を果たしていると強調した。ングモハは火曜日の夜、アンフィールドで行われたチャンピオンズリーグのビジャレアル戦で躍動。リヴァプールが4-3で制した試合で、欧州の舞台での劇的な逆転劇を引き起こす存在となり、クラブを代表する実績豊富な選手たちから多くを学んできたことを示した。

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次世代を導くサラー

ファン・ダイクは、ングモハが最近調子を上げている大きな要因としてサラーの影響を挙げた。ングモハはリヴァプールが2点差をひっくり返して4-3で勝利した試合で、重要なアシストを2つ記録し、劇的な逆転劇を牽引した。

ベテランDFによると、複数のベテラン選手がイングランド年代別代表のングモハを指導しているという。その中でも、成功への最大の手本としてサラーを挙げた。「みんなが力を貸しているが、彼にとって昨年モーと一緒に取り組めたことは間違いなく大きかった。モーはクラブ屈指のウイングの一人で、あらゆることを経験してきた。だから、その知識をすべて吸収し、ピッチで生かして、自分自身の良さを示せばいい」と、ファン・ダイクは『ESPN』が伝えたコメントで語った。

サイドで脅威となったングモハ

ビジャレアル戦でのングモハのプレーは、戦術面で急速に成長していることを示した。18歳のングモハは、UEFAチャンピオンズリーグの1試合でドリブル成功5回以上（7回）、相手ペナルティーエリア内でのボールタッチ10回以上（12回）、複数アシスト（2回）を同時に記録した選手として、2008-09シーズン以降で最年少となった。

「今季もその力を見せてきたと思うが、まだまだ伸びる。時折、非常に鋭いプレーを見せるし、今回もそうだった。常にあらゆる面で脅威となっていて、相手DFは苦労していた」とファン・ダイクは付け加えた。

Getty Images

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キャプテンにとって苦しい一夜

ングモハの輝かしいプレーに注目が集まる一方、ファン・ダイクは試合序盤の自身の苦戦を率直に認めた。オランダ人DFにしては珍しいミスからジョルジュ・ミカウタゼにアンフィールドでビジャレアルの先制点を許すと、守備で再び隙を見せ、セルジ・カルドナに追加点を奪われた。しかし、アレクシス・マック・アリスター、ロナルド・アラウホ、フロリアン・ヴィルツのゴールでリヴァプールは試合の流れを変えた。ファン・ダイクは、アンドニ・イラオラ率いるチームに序盤の主導権を渡した自身の責任を全面的に認めた。

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「ひどい立ち上がりだった」と、オランダ代表DFは試合序盤を振り返って認めた。「こういうときは苦しい戦いを強いられると言うのだと思う。DFにとって、そこから立て直すのはかなり難しい。そうしようとしたが、個人的にはひどい一日だった。それでも、11人の選手全員でやり遂げた。逆転できた。それが一番大事なことだ」

チーム一丸で立て直し

「残念ながら、こういうことは時に起こり得る。幸い、リヴァプールでのキャリアで何度もあったわけではないが、今夜の私はベストではなかった。でも勝ったし、これは私個人の話ではなく、チーム全員の話だ。勝ち点3を手にした」とファン・ダイクは締めくくった。

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リヴァプールはプレミアリーグでの出足が鈍く、7節を終えて5位、首位マンチェスター・シティとは勝ち点9差となっている。一方、欧州では好調を維持し、チャンピオンズリーグ開幕からの3試合で3勝を挙げている。