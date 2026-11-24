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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、PSVとのチャンピオンズリーグの一戦を前に、ヴィニシウス・ジュニオールが本来の力を取り戻すと強く支持した。ブラジル人FWが最近勢いを欠いているのは、意欲の低下ではなく4試合の出場停止が原因だと主張している。

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モウリーニョ監督、PSV戦を前にヴィニシウスを支持

モウリーニョ監督は、 レアル・マドリーとPSVのチャンピオンズリーグでの対戦 を前に、ヴィニシウスが最高の状態を取り戻すと支持した。ポルトガル人指揮官はサンティアゴ・ベルナベウでの試合前会見で、欧州での戦いの第5節を前にブラジル人FWを擁護した。

今季のヴィニシウスは、公式戦13試合で1ゴール3アシストにとどまっている。ウインガーの調子に最近厳しい目が向けられるなか、モウリーニョ監督は選手の若さと向上心を強調した。

復調の鍵は若さと思いやり

モウリーニョ監督は、ヴィニシウスが急速にスター選手へと成長したため、周囲は彼がまだどれほど若いかを見落としがちだと考えている。自然と身体能力の衰えに直面するベテラン選手とは異なり、同監督は、このFWには活躍に必要な資質がすべて備わっていると強調した。

モウリーニョ監督はクラブの公式サイトで「彼は本来の力を取り戻す。まだ若い。選手は30歳に近づいたり、それを過ぎたりすると、理想的なコンディションを維持するのに苦労することがあり、意欲が少し落ちる選手もいる。ヴィニ・ジュニオールは若い。とても若くして加入し、あまりにも早く極めて高いレベルに達したことを、人々は忘れがちだ」と語った。

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「彼はすべてを勝ち取った。それでも、周囲が彼を攻撃しようとしていたとき、彼はいつも、自分は本当にいい青年で、誰に対してもとても思いやりがあると言っていた。それが重要な土台だ」

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出場停止がFWの勢いと自信を妨げた

モウリーニョ監督は、ヴィニシウスが最近継続してプレーできていないのは、より深刻な問題ではなく、懲戒処分が直接の原因だと説明した。監督によれば、 4試合の出場停止処分 によって、 ビジャレアル戦 で試合を決める力を示した直後に、その歩みが止まったという。

「先日の試合では非常に良い影響を与えた。ビジャレアル戦で試合の流れを変えたことも覚えている。だが、退場によって4試合欠場し、それが彼の成長と自信を妨げた」と指揮官は指摘。「週末には途中出場から良いプレーを見せ、試合の流れを変える助けになった」と続けた。

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マドリー、チャンピオンズリーグの一戦へ

週末の途中出場で存在感を示して自信を深め、監督から全面的な支持も受けるヴィニシウスは、その勢いを欧州の舞台にも持ち込もうとしている。PSVをサンティアゴ・ベルナベウに迎えるマドリーにとって、躍動感あふれるウインガーの好プレーが第5節の結果を左右する可能性がある。

モウリーニョ監督は、ブラジル人FWが最近の途中出場で見せたプレーを、チャンピオンズリーグでの力強いパフォーマンスにつなげることを期待している。ヴィニシウス・ジュニオールにとって、PSV戦は監督の信頼に応え、今季の勢いを取り戻すための目前の機会となる。