ダンテは、現時点で自身が考えるFCバイエルンの最大の逸材が誰かについては明かそうとしなかった。ただ、木曜日に行われ、SPOX も参加した小規模なメディアラウンドで具体的に問われると、それでも2選手を絶賛した。センターバックのフィリップ・パビッチ（16）と左ウイングのマイコン・カルドーゾ（17）だ。

センターバックのパビッチは1月、16歳の誕生日を迎えて間もなくFCバイエルンのトップチームでデビューを果たし、これによりポール・ヴァナーに次ぐクラブ史上2番目の若さでの出場選手となった。フライジング生まれのドイツ系クロアチア人である同選手は、この夏にクロアチア代表としてU-17欧州選手権に参加。今後はダンテ率いるリザーブチームで実戦経験を積み、トップ昇格への足がかりとする見通しだ。

かつて自身もFCバイエルンでセンターバックとして成功を収めたダンテは、「彼は非常に優れたディフェンダーになるためのすべてを備えている」と評価した。パビッチについては「常に耳を傾け、学び続けようとする少年」だとしつつ、同時に「少しシャイ」だとも指摘。ダンテは「もう少しコミュニケーションを取る必要がある」と勧めた。また、フィジカル面でもパビッチには――驚くことではないが――なお成長の余地があるという。

マイコン・カルドーゾ？ 「我々のチームにとって良い手本」

パビッチと同様に、左ウイングのマイコン・カルドーゾも昨季にミュンヘンのトップチームでデビューを飾った。来季もリザーブチームでの起用が予定されている。「彼と一緒に仕事をするのは本当に楽しい」とダンテは語った。「彼は常にフォーカスしていて、常に集中している。いつも全力を出す。一度はこう言って止めなければならなかった。『おい、マイコン、毎回毎回スプリント、スプリント、スプリントじゃなくていい』と。試合の2日前には、負荷に少し気を配らなければならない。彼はいつもすべてを出し切る。そういう意味で、彼は我々のチームにとって良い手本だ」

カルドーゾはブラジルで生まれたが、10歳の時に家族とともにタイへ移住した。2024年からFCバイエルンのいわゆるワールド・スクワッドでトレーニングを積み、2025年初めに正式にミュンヘンへ加入した。それだけに、彼はすでに「とても上手にドイツ語を話す」とダンテは見ている。なお、ダンテ自身もドイツを11年間離れていたにもかかわらず、その言語を忘れてはいなかった。ダンテは新チームとともに金曜日、SCエルタースドルフとのホームゲームでレギオナルリーガのシーズン開幕を迎える。