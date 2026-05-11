彼はすべてのプロ選手を豊かにしたが、自身は貧しい男だ――ジャン＝マルク・ボスマンの苦い物語

ジャン＝マルク・ボスマンは、サッカー界を大きく変えるつもりはなかった。彼は所属クラブのRFCリエージュやベルギーサッカー協会、UEFAを欧州司法裁判所に提訴した。その結果、多くのプロサッカー選手と代理人が大きな利益を得たが、ボスマン自身はそうではなかった。

彼は「サッカーに何か素晴らしいものを残そう」などとは少しも思っていなかった。ましてや、その代償として自分が大きな犠牲を払うことなど望んでいなかった。「私は混沌とした人生を送っていた」と彼は言う。それはアルコール、借金、うつ病、DVの訴訟、慢性的な金欠に象徴される破滅的な状況だった。 彼はサッカーに革命をもたらしたが、サッカー界はもはや彼を必要としなかった。「彼らは最初から私を抹殺しようとした。無視された。権力に挑めば代償は避けられない」と彼は語る。

当時彼が求めたのは、ただサッカーを続けるための正義だった。1990年夏、ベルギー1部RFCリエージュとの契約が終わり、フランスの2部USLダンケルクへ移籍しようとしていた。

当時25歳のボスマンは、スタンダール・リエージュで育ちプロデビューした平均的な攻撃的MFだった。しかし直近2年はライバルのRFCでディビジョン1に25試合しか出場していなかった。契約満了を喜んだのは、クラブとの確執で数カ月間厳しい状況が続いていたからだ。 監督やフロントと対立し、提示された契約延長は月給わずか850ユーロ、以前の4分の1だった。1990年当時、西ヨーロッパ1部リーグの選手に850ユーロとは。 当時、ベルギーの工場労働者の平均月給は約1000ユーロだったから、この額は笑止だった。 そこへ2部ながらフランスリーグのダンケルクからオファーが届く。サッカー先進国でプレーでき、しかも故郷のすぐ近く。ボスマンのような選手には申し分ない条件だった。

しかし、RFCは移籍金として多額を要求した。

しかしRFCリエージュは移籍金を60～80万ユーロと設定し、簡単には放さなかった。契約満了間近で最低賃金しか提示されなかった選手に対して、である。

ダンケルクはその金額を払えず、リエージュは移籍を認めなかった。 ボスマンはプロ契約を捨てアマとしてリエージュを去り、フランス5部を経てレユニオン1部のクラブへ移籍した。さらに彼は元所属クラブとベルギーサッカー協会を相手に損害賠償訴訟を起こした。

競技面では移籍はほとんど話題にならず、レユニオンでも満足できなかった。1992年にベルギーへ戻ったとき、契約してくれるクラブはなかった。失業手当の申請も却下され、彼は数年間、実家のガレージで暮らした。





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「ボスマン判決」はサッカー界を「それ以前」と「それ以後」に分けた。

裁判では状況が好転。1990年、ベルギー裁判所はダンケルク移籍に違約金が発生しないとの判決を下したが、クラブと協会は上訴。UEFAは「サッカーの決定はサッカー界が下す」と主張した。 しかしサッカー界はEUの存在を見落としていた。ベルギー司法当局とボスマンは欧州司法裁判所に提訴。彼らはEU市民の「職業選択の自由」がプロ選手にも適用されるべきだと主張し、画期的な判決を勝ち取った。

サッカークラブや協会は激しく批判し、サッカーの終わりだと予言した。当時のUEFA会長レナート・ヨハンソンは「欧州連合はクラブサッカーを破壊しようとしている」と非難。のちにFIFA会長となるゼップ・ブラッター（当時FIFA事務局長）は、権利を奪われた者の救世主を気取っていた。 「金持ちがさらに金持ちになるのを黙って見過ごしてよいものか？」

しかし、すべては徒労に終わった。1995年12月、サッカーの歴史を「それ以前」と「それ以後」に分ける判決が下された。

ボスマン判決前、選手はクラブの所有物同然で、契約満了後もクラブの許可がなければ移籍できませんでした。判決後は契約終了後に自由に移籍できるようになりました。 クラブは早期契約延長を図ったが、人件費は急騰した。

以前は契約満了時にも移籍金が発生したが、判決後はフリーの選手は移籍金なしで移籍できるようになり、新クラブにサインボーナスを要求するケースが増えた。

以前はクラブが選手価値や年俸を独断で決められたが、以降は選手価値が急騰した。

判決前は最低賃金でプレーする選手も多かったが、判決後は平均的な才能でも年収数百万ユーロを稼ぐようになった。

以前は1クラブあたりの外国人選手数に上限があり、1990年代初頭の欧州リーグでは原則3人だった。しかしEU圏内、そして後にUEFA全体ではこの制限が撤廃された。1999年12月26日、プレミアリーグのチェルシーFCが外国人選手のみで構成されたチームとしてトップリーグに臨んだ。

その間、ジャン＝マルク・ボスマンは「アイスクリームさえ買う余裕がなかった」と語っている。

当時のチェルシーの監督はイタリア人のジャンルーカ・ヴィアリで、前年には選手兼監督としてカップウィナーズカップ制覇を達成していた。彼はボスマン判決前に最高移籍金で移籍した選手でもあり、1992年、ユヴェントスはサンプドリアから彼を獲得するため1700万ユーロを支払った。 ボスマン判決から1年半後、インテル・ミラノはロナウド獲得に2650万ユーロを支払い、20年後PSGはネイマールに2億2200万ユーロを支払った。

ボスマン判決は多くの選手を豊かにし、力関係を選手側に傾けた。 ブラッターの主張通りなら、トップ5リーグの支配も強まった。判決前の90年代前半、バロンドール候補トップ10の約80％が5リーグ所属だったのに対し、判決後は98％が英・西・伊・独・仏でプレーするようになった。

だがジャン＝マルク・ボスマン自身には何の利益もなかった。「誰もが私から利益を得ている。私の闘いから。ただ私だけが、何の得もしていない」と彼は語る。96年にはベルギー2部RSCヴィゼで7試合に出場した。 1999年、提訴から9年、判決から4年を経て、彼は早期現役終了の補償として78万ユーロを受けた。しかしその金はすぐに底をつき、一時は「アイスクリーム一つ買えない」状態に陥った。 訴訟で恩恵を受けたフランク・フェルラートやマルク・ウィルモッツらベルギー人選手は、彼に少額寄付をした。現在は選手組合FIFProから毎月手当を受け取っている。「誰もがボスマン・ルールを知っているが、その男を知っている者はいない。私は顔のない男だ」と彼は語る。

「不本意な反逆者」は、今も同じ訴えを起こすだろうか？「サッカー界に素晴らしいものを与えたが、一度も評価されなかった。それが一番傷ついた」とボスマンは語る。「だから、もう二度としない。多くのものを犠牲にしたのだから」