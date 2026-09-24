2010年5月、バイエルンはまたしてもリーグ優勝を決め、恒例の祝賀のためマリエン広場の市庁舎バルコニーに姿を見せた。中でも出来のいいパーティーのひとつだった。アリエン・ロッベンは奇妙なサッカーボール型のかぶり物を着け、ルイス・ファン・ハール監督は「最高の守備を持っているのは誰だ？」という伝説の優勝スピーチを披露し、「すべてのママたちにキスを」という言葉まで飛び出した。

ここでちょっとしたクイズだ。当時そのバルコニーにいて、木曜日のオランダ対ドイツのネーションズリーグで出場する可能性があるのは誰か？ そしていや、トーマス・ミュラーがドイツ代表にまさかの復帰を果たすわけではない。答えは、当時のバイエルン主将マルク・ファン・ボメルの息子、ルーベン・ファン・ボメルだ。当時5歳だったルーベン少年と、きょうだいのトーマス、レネの2人を、父親がバルコニーの手すり越しにしっかり抱えている素晴らしい写真も残っている。

そのルーベンは今やPSVアイントホーフェンに所属する22歳の左ウイングだ。新たに代表監督に就任したシャビは、今度の代表戦に向けて彼を初めてオランダ代表に招集した。まだ若いキャリアにおけるひとまずの栄冠と言えるが、その歩みはすでにいくつもの厳しい挫折にも彩られてきた。

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ルーベン・ファン・ボメルはいかにしてPSVアイントホーフェンに戻ったのか

マルク・ファン・ボメルが2013年にPSVで成功を収めたプロキャリアを終えたちょうどその頃、当時8歳だったルーベンはアイントホーフェンの下部組織に加わった。2018年には父がトップチームの監督に就任したが、2019年末に解任された。その翌夏には、15歳になっていた息子もクラブを去ることになった。ルーベンは才能こそ認められていたものの、小柄で線が細すぎるとも見られていた。

その後、彼は2部クラブのMVVマーストリヒトのユースへ移った。そこでは兄トーマスもプレーしていた。さらに1970年代と1980年代には祖父のベルト・ファン・マルワイクもプレーしていた場所でもある。かつてPSVのユースで彼を指導したエドウィン・デ・ワイスは後にこう語っている。「PSVからMVVへの移籍は、あらゆる意味で大きな後退だ。こうした失望で完全につぶれてしまう才能もいる」。その一方で「でも彼はその逆境を行動力とモチベーションに変えた」。当のファン・ボメル本人もこう振り返っている。「今思えば、PSVのアカデミーを離れたのは自分にとって良かった」

2022年、彼は兄トーマスと肩を並べてマーストリヒトでプロデビューを果たした。その頃には、サイズ不足などもはやどこにも見当たらなかった。PSVを去った時は1メートル66だったが、その後は1メートル92にまで伸びていた。かつて父が守備的MFで中盤の底を担っていたのに対し、ルーベンの主戦場は左ウイングだ。

マーストリヒトでの最初のプロシーズンから、ファン・ボメルはいきなり20のゴール関与を記録した。ドリブルの強さとスペース感覚を理由に、元プロでテレビ解説者のハンス・クラーイ・ジュニアは彼をアルゼンチンのスーパースター、アンヘル・ディ・マリアになぞらえた。2023年にファン・ボメルはAZアルクマールへ移籍し、2025年には1600万ユーロでついに古巣のPSVへ戻った。「それはずっと夢見ていたことだった」と、加入時に語っている。

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ルーベン・ファン・ボメルは最近、凶悪ファウルで物議を醸した

最初の8試合で4つのゴール関与を記録した後、よりによってアヤックス・アムステルダムとの大一番で前十字じん帯を断裂した。ファン・ボメルが復帰を果たしたのは、この夏のプレシーズンに入ってからだった。するとすぐに左ウイングの定位置を取り戻し、ここまでの今季も力強いパフォーマンスで輝きを放っている。もっとも、このカーリーヘアのアタッカーは物議も醸した。それも、父親――あだ名は「アグレッシブ・リーダー」――がやったとしても不思議ではないようなプレーによってだ。

9月初旬のアヤックス戦では、空中戦で相手のアーロン・ボウマンを乱暴に吹き飛ばし、これがきっかけで両軍入り乱れる騒然とした小競り合いに発展した。場面によっては、1982年ワールドカップ準決勝でのトニ・シューマッハーによる悪名高いパトリック・バチストンへのチャージを思い起こさせるシーンでもあった。誰もが理解に苦しんだことに、この凶悪ファウルに対してファン・ボメルに出たのはイエローカードだけだった。ちなみに、その場にはアヤックスのドイツ人GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンもいた。木曜日のネーションズリーグで再会することになる。

もしファン・ボメルが本当にオランダ代表でデビューすれば、父と祖父に続く一家3人目の代表選手となる。ただ、マルク・ファン・ボメルは日程の都合でその大きな瞬間を見届けられない。PSVでの解任後、彼はヴォルフスブルクとロイヤル・アントワープを率い、この夏にベルギー代表の監督に就任した。自身の初陣は金曜日、イタリアでのアウェーゲームとなる。