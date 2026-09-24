2010年5月、バイエルンはまたしてもリーグ優勝を決め、恒例の祝賀のためマリエン広場の市庁舎バルコニーに姿を見せた。中でも出来のいいパーティーの一つだった。アリエン・ロッベンは奇妙なサッカーボール型の帽子をかぶり、監督ルイ・ファン・ハールは伝説の優勝スピーチ（「最高の守備を持っているのは誰だ？」）を披露。「すべてのママたちにキスを」まで飛び出した。

ここでちょっとしたクイズだ。当時そのバルコニーにいて、木曜日のネーションズリーグ、オランダ対ドイツで出場する可能性があるのは誰だろうか？ いや、トーマス・ミュラーがドイツ代表にサプライズ復帰するわけではない。答えは、当時のバイエルン主将マルクの息子、ルベン・ファン・ボメルだ。当時5歳だったル／ベン少年と、そのきょうだいのトーマス、レネの2人を、父親がバルコニーの手すり越しにしっかり抱えている素晴らしい写真も残っている。

現在のルベンはPSVアイントホーフェンに所属する22歳の左ウイングだ。新たな代表監督シャビは、今度の代表戦に向けて彼を初めてオランダ代表に招集した。まだ若いキャリアの暫定的な頂点と言えるが、その歩みはすでにいくつもの厳しい挫折にも彩られてきた。

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ルベン・ファン・ボメルはいかにしてPSVアイントホーフェンに戻ったのか

マルク・ファン・ボメルがPSVでの成功したプロキャリアに2013年に終止符を打ったちょうどその頃、当時8歳だったルベンはアイントホーフェンの下部組織に加わった。2018年には父がトップチームの監督に就任したが、2019年末に解任された。そしてその翌夏、当時15歳になっていた息子もまたチームを去ることになった。ルベンは才能ある選手と見なされていたものの、同時に小柄で線が細すぎるとも言われていた。

その後、彼は2部クラブのMVVマーストリヒトのユースへ移籍した。そこでは兄のトーマスもプレーしていた。そして1970年代、1980年代には祖父のベルト・ファン・マルワイクもプレーしていた。「PSVからMVVへの移籍は、あらゆる意味で大きな後退だ。こうした失望で完全に折れてしまう才能もいる」と、かつてのPSVユース時代の指導者エドウィン・デ・ワイスは後に語っている。「だが彼は、その挫折を行動力とモチベーションに変えた」。ファン・ボメル本人もこう振り返った。「今になって思えば、PSVのアカデミーを離れたことは自分にとって良かった」

2022年、彼はマーストリヒトでプロデビューを果たし、兄トーマスと肩を並べてプレーした。その頃には、サイズ不足などまったく見られなかった。PSV退団時は1メートル66だったが、その時点で身長は1メートル92になっていた。父がかつて守備的MFを主戦場としていた一方で、ルベンの持ち場は左ウイングだ。

マーストリヒトでのプロ1年目から、ファン・ボメルは20のスコアポイントを記録した。ドリブル力とスペース感覚を理由に、元プロでテレビ解説者のハンス・クラーイ・ジュニアは、彼をアルゼンチンのスーパースター、アンヘル・ディ・マリアになぞらえた。2023年にファン・ボメルはAZアルクマールへ移籍し、2025年には1600万ユーロで、ついに古巣PSVへ復帰した。「それはずっと夢見てきたことだった」と、加入時に語っている。

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ルベン・ファン・ボメルは最近、乱暴なファウルで物議を醸した

最初の8試合で4つのスコアポイントを記録した後、よりによってアヤックス・アムステルダムとの大一番で前十字じん帯を断裂した。この夏のプレシーズンになって、ようやくファン・ボメルは復帰を果たした。すぐさま左ウイングの定位置を取り戻し、ここまでのシーズンでも力強いパフォーマンスを見せている。だが、このカーリーヘアのアタッカーは怒りも呼んだ。しかもそのプレーは、異名「アグレッシブ・リーダー」の父親から飛び出してきてもおかしくないようなものだった。

9月初旬のアヤックス戦では、空中戦で相手のアーロン・ボウマンを乱暴に吹き飛ばし、これがきっかけで激しい小競り合いが起きた。その場面は、時に1982年ワールドカップ準決勝でのトニ・シューマッハーによるパトリック・バチストンへの悪名高いチャージを思い起こさせるほどだった。誰もが理解に苦しんだことに、この乱暴なファウルでファン・ボメルに出たのはイエローカードだけだった。ちなみに、その場にはアヤックスのドイツ人GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンもいた。木曜日のネーションズリーグで再会することになる。

もしファン・ボメルが本当にオランダ代表でデビューを果たせば、父と祖父に続く一家3人目の代表選手となる。ただ、マルク・ファン・ボメルはこの大きな瞬間を日程の都合で見届けられない。PSV解任後はヴォルフスブルクとロイヤル・アントワープを率い、この夏からベルギー代表の監督に就任したからだ。自身の初陣は金曜日、イタリアでのアウェーゲームとなる。