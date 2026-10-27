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ハリー・ケインは月曜夜、四半世紀ぶりにバロンドールを受賞したイングランド人選手となり、歴史を刻んだ。しかし、その祝福ムードにサミル・ナスリが厳しい批判を投げかけた。ケインはドイツでのデビューシーズンに記録を塗り替えたものの、元マンチェスター・シティMFのナスリは、サッカー界最高の個人賞を受けるには勝負を決める力が足りないと考えている。

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記録的な1年の締めくくりにバロンドール受賞

ケインはロンドンで行われた授賞式で栄誉ある賞を手にした。レアル・マドリーのFWキリアン・エンバペとバルセロナの若手ラミン・ヤマルを抑えての受賞だった。これにより、イングランド人選手が25年ぶりにバロンドールを受賞した。

33歳のケインは、驚異的な個人成績を残してこの栄誉をつかんだ。クラブと代表で計65試合に出場し、73ゴール8アシストを記録。バイエルン・ミュンヘンでは51試合で61ゴールを挙げ、クラブのシーズン最多得点記録を更新するとともに、国内2冠の達成に貢献した。

しかし、これほどの数字を残しながらも、ケインは大舞台で悔しさを味わった。バイエルンはチャンピオンズリーグ準決勝でパリ・サンジェルマンに敗退し、イングランドもワールドカップ準決勝でアルゼンチンに敗れた。

ナスリ、ビッグマッチでの影響力に疑問

IMAGO

元フランス代表のナスリは、最終投票の結果に驚きを示した。『Canal+』で、ケインの驚異的な得点数は、重圧が最も高まる場面での根本的な弱点を覆い隠していると主張した。

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「ハリー・ケインがバロンドール……分かった。数字が決め手になったんだ」とナスリは語った。「彼は多くの長所を持つ素晴らしい選手だ。でも、チームを引っ張って結果を出したり、非常に大きな試合でチームを勝たせたりする選手だったことはない。少し物足りないところがよくある。それでも、並外れた選手だ」

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授賞式の結果に興奮したかとさらに問われると、ナスリは「いや、興奮しなかったと言うだけでは足りない！」と率直に答えた。

一方、ロンドンでの授賞式でプレゼンターを務めたアーセナルのレジェンド、ティエリ・アンリは異なる見方を示した。「私はいつも同胞のフランス人選手を応援する。でも、ハリー・ケインについては言っておきたいことがある」とアンリは『DAZN』に語った。「私は彼を初めの頃から見てきた。今の実績を築くまで、彼は本当に苦労しなければならなかった。受賞にふさわしい。おめでとう」

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初期の疑念を乗り越えて

アンリがケインの苦難の道のりに触れたことは、粘り強さによって築かれたそのキャリアを浮き彫りにしている。現代のトップ選手の多くとは異なり、イングランド代表の主将はロンドン北部で過ごした若手時代、誰もが大成を確信する存在ではなかった。

受賞後に『DAZN』の取材に応じたケインは、その困難な道のりを振り返った。「ここまで来られると思っていた人は多くなかっただろうし、私自身でさえそう思っていなかったかもしれない」と認めた。「特にキャリアの初期には、浮き沈みを何度も経験した。今の選手たちの中にはスーパースターになると思われていた人もいるけれど、私はそういう存在ではなかった。

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「自分の時を待ち、懸命に努力しなければならなかった。何度も自分自身の心との闘いになったけれど、乗り越えなければならなかったし、自分を信じる気持ちと強い意志を示さなければならなかった。そうした経験があったからこそ、最高のレベルに到達しても地に足をつけ、向上し続けることができたのだと思う」

Getty Images

チームでの最高の栄光を目指して

個人として最高の栄誉を手にしたケインは、今度はナスリのような批判的な声を封じることに集中する。最大の目標は、欧州の主要大会と国際大会でタイトルを獲得することだ。昨季はチャンピオンズリーグとワールドカップの両方で準決勝敗退という悔しい結果に終わっただけに、記録的な数字にふさわしい活躍を大舞台で見せることが強く求められる。