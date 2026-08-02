フランクフルトの新監督アディ・ヒュッターが、この夏のバウムの移籍にこれで完全に終止符を打った。「彼はここに残る」と、ヒュッターは土曜日に行われた3部のヴァルトホーフ・マンハイムとのテストマッチに1-0で勝利した後、強調した。「彼は自前の下部組織出身の選手だ。そういう若い選手には、相応のクオリティーがあるならチャンスを与えなければならない。そして、彼にはそれがある」

昨季フランクフルトでほとんど出場機会を得られなかったバウムは、ここ数週間で複数クラブとの関連が報じられていた。ハンブルガーSVが継続的に関心を示していたとされ、ドルトムントでもバウムは話題に上っていたようだ。数日前には Sky が、ボルシア・ドルトムントのスポーツディレクター、オーレ・ブックが20歳の同選手を新戦力候補として提案したと報じていた。だが、ヒュッターのこの発言を受けて、ドルトムントはフランクフルトのこの選手に対する具体的な動きを見せる必要はもうない。

2018年から2021年までフランクフルトを率い、今回復帰したこのオーストリア人指揮官は、ここまでのプレシーズンでバウムが残してきた印象に完全に納得している。「彼について自分の目で判断したいと、私は最初から言っていた」とヒュッターは強調し、ヘッセンでのこの若手のここ最近の難しい状況にも言及した。

エリアス・バウム：エルフェアスベルクでの好レンタルの後に待っていたフランクフルトでの失望

バウムはフランクフルトの下部組織出身で、2024-25シーズンのSVエルフェアスベルクへのレンタルが非常にうまくいったことから、昨季には多くのプレータイムを期待していた。3月にエルフェアスベルクからドルトムントへ移ったブックも、ザールラントでの共闘時代からバウムを知り尽くしている。当時2部に所属していたエルフェアスベルクは、5月に驚きのブンデスリーガ昇格を果たしたが、そのチームでフランクフルト生まれのバウムは安定して好パフォーマンスを披露。公式戦通算37試合で3ゴール8アシストを記録した。

だが、フランクフルト復帰後の昨季は、バウムにとってまったくうまくいかなかった。ディノ・トップメラーも、その後任のアルベルト・リエラも、彼を起用しなかったからだ。さらに負傷の問題にも足を引っ張られ、最終的に公式戦5試合で合計71分間の出場にとどまった。

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ただ、ヒュッターの下では、バウムが期待していた重要な役割を少し遅れて担うことになるかもしれない。ここまでのテストマッチでは、ドイツU-21代表の同選手は常に4バックの右で先発起用されており、ヒュッターは特にそのダイナミズムと縦への鋭さを評価している。8月21日に行われるDFBポカールのオーバーリーガ所属SCザンクト・テーニス戦、そしてその8日後のウニオン・ベルリンとのブンデスリーガ開幕戦でも、バウムがフランクフルトの先発メンバーに名を連ねる可能性は高い。

フランクフルトで上昇気流に乗れば：エリアス・バウムはユルゲン・クロップ向きの存在か？

2028年まで契約を残すこのDFは、一方でヒュッターが好む4バックのスタイルに大きな手応えを感じている。「自分はタッチライン際を上下動できる。前にも後ろにも。まさにそれが好きなんだ。それが自分のプレースタイルで、自分に合っている」と、彼は最近、クラブ公式YouTubeチャンネルで説明していた。その能力は土曜日のマンハイム戦でも証明され、ジョナタン・ブルカルトによるフランクフルトの決勝点をアシストしている。

フランクフルトでの上昇と並行して、バウムにはU-21ドイツ代表への復帰も見えてくるかもしれない。彼は来夏、アルバニアとセルビアで開催される欧州選手権にそのチームの一員として出場したいと考えている。これまでにU-21代表では4試合に出場しているが、昨年9月以降は招集されていない。

一方で中期的には、バウムは新たな代表監督ユルゲン・クロップの下で再構築が進むA代表の候補の1人とも見なされている。 クロップは就任会見で新戦力に明確に門戸を開いており、バウムの強度の高いプレースタイルはクロップのサッカーに合うだろう。加えて、ドイツには周知の通り、現在トップクラスの右サイドバックが豊富にそろっているわけではない。