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アンディ・ロバートソンは金曜日の北マケドニア戦で、サー・ケニー・ダルグリッシュが持つスコットランド代表通算102試合出場の記録に並ぶ。しかし、キャプテンはこの夜の主役はリヴァプール時代の恩師であり友人でもあるダルグリッシュだと強調した。ロバートソンは、ダルグリッシュと肩を並べられるのは数字の上だけで、75歳のダルグリッシュはいつまでもスコットランドが生んだ最高の選手だと語っている。

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ロバートソン、ダルグリッシュのスコットランド代表通算102試合出場に並ぶ見込み

ロバートソンは金曜日、ハムデン・パークでスコットランドが北マケドニアを迎える試合で、代表通算102試合目の出場を果たす見込みだ。ダルグリッシュがルクセンブルクに3-0で勝利した試合で最後の代表戦を戦ってから、40年が経つ。2014年のポーランド戦で代表デビューを果たしたトッテナムのサイドバックは、月曜日にはダルグリッシュの記録を上回る見込みだ。

スコットランド代表の試合前会見で、ロバートソンは出場数で並んでも、ダルグリッシュと同等になったわけではないと強調した。「数字の上では彼と肩を並べることになる。でも、彼がこの国にとってどれほど重要な存在だったかを、僕自身も忘れたくないし、みんなにも忘れてほしくない」と語った。

ロバートソン「ダルグリッシュはいつまでもスコットランド最高の選手」

「僕にとって、彼は当時、世界最高の選手だったと言ってもいい。これから何が起きようと、彼はいつまでもこの国の最高の選手だ」とロバートソンは続けた。「彼はこれからも、さまざまなことを最初に成し遂げた人であり続ける。それを忘れてはいけない。

「僕たちは、こうした偉大な人たちをたたえ続けることが必ずしも得意ではないかもしれない。だから明日は、ケニーをたたえる絶好の機会だと思う。とてつもなく誇らしいけれど、僕にとって明日は僕ではなく彼の日だ。まず、これほど長く記録を保持してきたこと、キャリアで成し遂げたこと、そして彼の人柄がある」

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ロバートソンの主将就任時、ダルグリッシュからメッセージ

ロバートソンは2017年にハル・シティからリヴァプールに加入して以来、ダルグリッシュと親しくなり、2人は記録を巡って何度も冗談を交わしてきた。「彼の記録を破ることについては、たくさん冗談を言い合ってきた。でも、彼が心から僕を誇りに思い、喜んでくれていることは分かっている」と語った。

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「僕が主将になった時のことは、ずっと覚えている。彼はいち早くメッセージをくれて、『現場を離れてしばらく経つけど、助けが必要なら僕が力になれる』と言ってくれた。何でも相談できて、頼れる人がいるのは［素晴らしいことだ］」

ロバートソンとスコットランドの今後は？

ロバートソンが月曜日にザンクト・ガレンで行われるスイスとのネーションズリーグ最終戦に出場すれば、スコットランド代表の歴代最多出場選手となる。スコットランドはセバスティアン・ポコニョーリ監督の下で、これまでの4試合でわずか1勝にとどまっている。

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「彼を上回る時が来ても、上回るのは出場試合数だけ。それ以上のことではない」とロバートソンは強調した。「僕にとって彼は、成し遂げたこと、その成し遂げ方、そして今の彼の人柄から、いつまでもこの国の最高の選手だ」