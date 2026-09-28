ポルトガルのスーパースターのチームメート全員が、ネーションズリーグ第2節のノルウェー戦に2-1で勝利した後、約500人のアウェーサポーターに声援への感謝を伝えるために向かう中、ロナウドは試合終了のホイッスル直後にそのままロッカールームへ引き揚げた。

その前には、ロナウドは試合を通してベンチに座ったままだった。2008年欧州選手権のスイス戦で0-2で敗れて以来、18年以上ぶりに、41歳のロナウドはポルトガル代表の公式戦で1分たりともピッチに立たなかった。

代表監督のジョルジェ・ジェズスは試合後、実際にはロナウドを投入する予定だったものの、試合の状況と僅差のスコアによって、もう1人のストライカーを送り出すことはできなかったと説明した。

「私のプランでは後半に彼を起用するつもりだったが、試合の流れはそうならなかった。彼のような特徴を持つストライカーを投入する意味はなかった」と、ジェズスは自身の考えを明かした。

ただ、ポルトガル代表指揮官は自軍のスーパースターが見せた明らかな不満については理解できなかった。「なぜ彼がファンに感謝しなかったのか？ それは彼自身に聞いてほしい。私は彼の考えを読むことはできないが、話をすれば分かるだろう」

Getty Images

ポルトガル、ノルウェーGKの痛恨ミスを生かす

ノルウェーの首都オスロにあるウレヴォール・スタディオンでは、日曜夜の試合でポルトガルが17分、ジョアン・フェリックスのミドルシュートで先制した。

ノルウェーは前半、得点こそ奪えなかったものの攻勢を続け、明確なチャンス数の優位を築いていたが、後半開始直後にアーリング・ハーランドが鋭い反応を見せた。ポルトガルのGKジオゴ・コスタはマルティン・ウーデゴールのFKを前にはじくのが精いっぱいで、マンチェスター・シティのストライカーがそのこぼれ球を押し込んだ。

だが、その直後にはノルウェーのGKオルヤン・ニーランも痛恨のミスを犯し、ポルトガルはすぐさま反撃に成功した。ビルドアップの場面でニーランがラモスの足元に直接ボールを入れてしまい、ラモスは約20メートルの位置から見事なループシュートでGKを破った。