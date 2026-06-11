報道によると、クロアチア人DFヨシュコ・グヴァルディオールはマンチェスター・シティとの契約更新交渉を一時中断した。これにより、レアル・マドリードは次期移籍市場での獲得を検討する機会を得る可能性がある。ポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョも同選手の獲得に強い関心を示している。

スペイン紙「AS」によると、新プロジェクトを進めるモウリーニョ監督は、センターバックと左サイドバックをこなすジャヴァディオルを「守備強化の理想的なピース」と評価。獲得候補の筆頭に据えている。

情報筋によると、守備と攻撃のバランス強化が必須と判断しているという。

右サイドには攻撃的オプションが充実しているため、左サイドには守備が堅い選手を求めており、ジャバルディオルとイタリア人DFリカルド・カラフィオーリが候補に挙げられている。

レアル首脳陣はジャファディオルを最優先ターゲットと見るが、移籍交渉の難しさも認識している。 昨季はけがに悩んだものの、シティ内では依然として高く評価されている。技術とプロ意識、ロッカールームでのポジティブな影響力で、クラブのスポーツプロジェクトの重要戦力とみなされている。

マンチェスター・シティは2023年夏、RBライプツィヒから獲得する際に約9000万ユーロを支払っており、大きな投資をすでにしている。

シティは契約延長を打診し、2028年夏まで残る現契約をさらに更新する意思を示した。

それでもレアル・マドリードには好材料がある。ジャヴァディオルが契約延長前に検討時間を求めたためだ。スペインのクラブからの関心とモウリーニョの強い意向が後押ししている。

現在彼は2026年W杯に出場するためクロアチア代表に合流しており、今後について考える時間を確保できるとみられる。

報道によると、彼は急ぐことなく将来を決める意向で、特にレアル・マドリードへの移籍案に関心を示しているという。

ただし、マンチェスター・シティは主力選手を手放さないことで知られ、交渉は容易ではない。それでも、クラブの近況変化で一部選手が新挑戦を求める可能性もある。

なお、レアルはすでにDF補強を終え、他のポジションの強化も進めている。中盤の補強は、あらゆるタイトルを狙えるチームを作るため、今後もモウリーニョの最優先課題だ。