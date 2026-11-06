共有 GOALをGoogleでフォロー

スタンフォード・ブリッジでようやくチームに馴染み始めたロメオ・ラヴィアが、チェルシーのレジェンド、エデン・アザールが自身のキャリアに与えている大きな影響について語った。ベルギー出身の若手MFは、トップチームでこれまでで最も継続的に出場している中、最近、同国のレジェンドと会ったことで新たな刺激を受けたと明かした。

広告

アザールが古巣に姿、チェルシーの勝利を後押し

チェルシーは土曜日、プレミアリーグでマンチェスター・ユナイテッドに2-0の快勝を収めた。さらに、観客席にいたなじみの顔が、ラヴィアにとってこの日を一層特別なものにした。かつてチェルシーの中心選手として活躍したアザールがスタンフォード・ブリッジを訪れ、試合終了の笛が鳴るとピッチに下りてチームの選手たちにあいさつした。

アザールは西ロンドンで過ごした印象深い7年間で110ゴールを挙げ、リーグ優勝を2度経験した。年下の同胞ラヴィアとは今も親しい関係を保っている。ラヴィアにとって、35歳のアザールとの再会は、自身の好調が続く中でさらなる励みとなった。

ラヴィア、チェルシーの象徴的存在との特別な絆を明かす

ラヴィアはチェルシーの公式サイトで、試合後の再会が自身にとって何を意味したかを語った。MFは、アザールが今も助言をくれることや、現役を退いたウインガーが週末の勝利後に見せた誇らしげな様子に触れた。

「僕にとって、とても大切な存在です」とラヴィアは説明した。「よく話します。ここで会えてうれしかったですし、彼の目を見て、僕のことを喜び、誇りに思ってくれているのが分かりました。それがさらなるモチベーションになります」

広告 広告

度重なる負傷を乗り越え、好調を維持

ベルギー代表のラヴィアは2023年、サウサンプトンからの移籍金5300万ポンド（7140万ドル）で加入した後、苦しい時期を過ごした。相次ぐ負傷で出場時間は大きく制限されたが、今季はここまでプレミアリーグの全試合でメンバー入りしている。さらに、カラバオカップのリヴァプール戦とリーグ戦のユナイテッド戦では、2試合続けて90分間プレーした。

Related Topics

次の試合 SUN プレミアリーグ 09:00 CHE 視聴する

「調子が良い限り、チームが結果を出せるよう、できることはすべてやります」とラヴィアは語った。「コンディションは良いので、自分のパフォーマンスにはとても満足しています」

「僕はまだ若く、改善できるところはたくさんあります。週の間に一つずつ取り組んでいます。時間をかけて進めていくものです。言えるのは、クラブの皆さんと一緒に取り組んでいることが、ここまではうまくいっているということです。あとはそれを続け、このまま進んでいければと思います」

広告

トップ4入りへ、勢いを維持できるか

シャビ・アロンソ監督の下で好スタートを切ったチェルシーは、9試合で勝ち点16を獲得し、4位につけている。ラヴィアの復調は指揮官にとって絶好のタイミングであり、MFは最近、ベルギー代表への復帰も勝ち取った。

チェルシーは日曜日、敵地で最下位のサンダーランドと対戦し、トップ4入りに向けて地歩を固めたいところだ。その後の代表戦期間を経て、スタンフォード・ブリッジでリーズとの重要な一戦に臨む。ラヴィアは中盤での力強いプレーを続けることを目指す。