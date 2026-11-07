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エヴァートンのFWティエルノ・バリーは、金曜日にコヴェントリー・シティを3-1で下した後、マンチェスター・シティのエース、アーリング・ハーランドのプレー映像を研究したことが、今季序盤の得点量産につながったと明かした。24歳のバリーは2得点を挙げ、終盤にはアシストも記録。エヴァートンの元監督フランク・ランパードのマージーサイド帰還を台無しにした。

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FWが後半の逆転勝利に貢献

バリーが後半の5分間で立て続けに2得点を挙げ、試合をひっくり返した。さらに81分にはキーナン・デューズバリー＝ホールの得点をお膳立てした。この試合は、デイヴィッド・モイーズ監督にとってエヴァートン指揮官として592試合目となり、ハリー・キャッタリックが持つクラブ記録に並んだ。昨季、ビジャレアルから2700万ポンドで移籍したバリーは、初得点まで16試合を要し、最終的に8得点を記録。今季は公式戦13試合で10得点を挙げている。プレミアリーグでの6得点はリヴァプールのアレクサンデル・イサクと並ぶ2位で、ハーランドとは3得点差だ。

ホームで努力が実を結ぶ

序盤はコヴェントリーが好調だった。ジョーダン・ピックフォードが坂元達裕のシュートを防ぎ、ジャック・ルドニのシュートは枠を外れた。また、ジェームズ・ターコウスキーがジャンプの際にカレブ・イレンキの髪を引っ張った場面では、VARによる確認を経てもPKは与えられなかった。その後、52分にヤン・グボホが押し込んでアウェーチームが先制した。しかし5分後、バリーがヘディングで同点弾を決め、さらに至近距離から2点目を押し込んだ。そして、トーマス・トゥヘル監督が今回発表したイングランド代表メンバーから外れたデューズバリー＝ホールの得点もアシストした。

勝利後、『BBC Match of the Day』の取材に応じたバリーは、「得点を決めてチームが勝つのはいつもうれしい。とても満足している。この夏はとにかくたくさん努力したから、その成果が出ていると思う。うれしいし、チームが毎試合勝てるよう、この調子を続けなければならない」と語った。

「正直、チャンスをたくさん逃すと、気持ちの面で苦しくなることもある。でも、ベストを尽くせるよう、いつも努力している」

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ヒル・ディッキンソンの雰囲気も称賛し、「ホームでプレーするのはいつもうれしい。ここのファンは素晴らしい。最初の1分から最後まで歌ってくれる。ここで得点し、プレーできるのは本当にうれしい」と付け加えた。

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ノルウェー人ストライカーに刺激を受けて得点量産

今季の公式戦で、プレミアリーグ所属選手のうちバリーより多く得点しているのはハーランドだけだ。バリーはこのノルウェー人FWへの憧れを語った。「とてもうれしい。僕は彼のファンだから。彼の動画をたくさん見て、彼がやっていることを自分もやろうとしている。ゴールデンブーツを懸けて最後まで彼と競い合えるなら、挑戦したい」

一人で披露したゴールパフォーマンスについては、「昨日TikTokでNFLの選手があのパフォーマンスをしているのを見た。タイリク（ジョージ）に、明日得点したらあのダンスをしようと言ったんだ。でも、彼は恥ずかしがっていたと思う。だから一人で踊った」と説明した。

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エヴァートンが5位に浮上

コヴェントリーに逆転勝利したことで、モイーズ監督率いるエヴァートンは、11月のインターナショナルブレイクを前にプレミアリーグで5位に浮上した。バリーは今月後半に国内リーグが再開した際も決定力を維持し、欧州大会出場権を目指すエヴァートンに貢献したいところだ。一方、ランパード監督率いるコヴェントリーは、マージーサイドでの後半に失速した後、早急に立て直す必要がある。