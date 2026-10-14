ファンもテレビ解説者も、1-3となってから途中出場したドイツ人選手サネに批判を向けた。サネはパスで何度かミスを犯し、不満を募らせたサポーターからブーイングを浴びた。ガラタサライは、アウェーのバルセロナがすでに試合を支配していた前半に、カタルーニャ勢を相手に予想外の先制点を奪った。だが、トルコ勢の2-0となるはずのゴールは取り消され、その後バルセロナが逆転して快勝を収めた。

試合後、ガラタサライのオカン・ブルク監督はサネへのブーイングについて問われ、こう答えた。「彼が出場したのは1-3となってからだ。チームが崩れた時間帯だった。彼のプレーを評価する上で、この試合を基準にすべきではない」

しかし、ガラタサライのファンは昨季も今季も、サネのプレーに満足していないことが多かった。このウイングは今季、公式戦8試合に出場しても、まだ得点に絡めていない。それが不満の主な理由だろう。サネが試合を再びガラタサライに有利な展開へ変えられなかったことではない。

元選手のシナン・エンギンはテレビで、「レロイ・サネは恥じるべきだ！ ユヌス・アクギュンがプレーし、サネはベンチに座っている。ドイツ出身の世界的な選手がベンチにいるなんて、どういうことだ？」と問いかけた。攻撃的選手へのブーイングには理解を示し、「ホームで相手チームに負ければ、ファンは激しく反応する」と付け加えた。

レロイ・サネはガラタサライで何を批判されているのか？

元代表選手のトゥメル・メティンはさらに、サネには意欲と献身性が欠けていると批判した。「もし私がサネのチームメートなら、ロッカールームで彼の喉元につかみかかって、こう聞くだろう。『俺たちを助ける気はあるのか？ 俺は走り回ってもうへとへとなんだ！』」と語った。

これでガラタサライはチャンピオンズリーグで出遅れることとなった。バルセロナに1-4で敗れる前にも、オカン・ブルク監督率いるチームはリーグ初戦でリスボンのスポルティングに敵地で1-3と敗れていた。