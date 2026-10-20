現在、イーサン・ヌワネリは出場時間の少なさを嘆く必要がない。イングランド人選手は火曜夜、ボルシア・ドルトムントがFKサバフと対戦するチャンピオンズリーグの試合で、前のレンタル先であるオリンピック・マルセイユで記録した出場時間に達する可能性が高い。アゼルバイジャンであと17分プレーすれば、BVBでも出場時間は412分となる。しかも、マルセイユでの11試合に対し、わずか8試合での到達だ。

もっとも、19歳のヌワネリが先日のウニオン・ベルリン戦（0-0）でさらに62分の出場時間を積み重ねられたのは、紙一重だった。開始わずか14秒、元ドルトムントのトム・ローテに横からタックルを仕掛けた。そのわずか4秒後、主審のダニエル・シュラーガーがヌワネリの前に立ち、レッドカードを突きつけた。しかし、主審の判断は誤りで、正しくイエローカードに訂正された。

土曜日に首都でプレーしたヌワネリが、BVBにもたらした最大の朗報は、実のところこれだった。というのも、その後コンスタンティノス・カレツァスが負傷離脱し、ボルシアは長期間にわたって同選手を欠くことになるため、リーグ戦でレッドカードによる出場停止まで生じていれば、さらなる痛手となっていたからだ。

ヌワネリがケーペニックで見せたのは、ドルトムントでこれまで何度か披露してきたのと似たようなパフォーマンスだった。プレーに多く関わり、十分にボールに触れ、危険な場面も時折つくったが、シュートを含むプレーの大半は実を結ばなかった。今のところ記録に残っているのは、デビュー戦となったホッフェンハイム戦の3-2の勝利で、アルビアン・ハイダリのオウンゴール前のプレーがアシストと認定された、その1件だけだ。

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ヌワネリ、BVBではいまだ無得点

攻撃的な選手にとって、これではもちろん物足りない。BVBにとっても、ブンデスリーガとチャンピオンズリーグの8試合で14得点という数字は少なすぎる。「今の彼には、ゴールを決めて停滞を打ち破るきっかけが少し必要だ」と、ラース・リッケンは週末に語った。

それでも、ドルトムントのスポーツ部門を統括するマネージングディレクターは、ヌワネリのここまでのパフォーマンスを「良い」と評価し、プレーの決定力を高める一歩をできるだけ早く踏み出すことを期待している。「彼の力は必要だ。だから全面的にサポートする。特に今、カレツァスが再び離脱することになるのだから」

得点がきっかけになるというリッケンの見立てには、十分な根拠があるかもしれない。新加入選手の中で3番目に長い出場時間を得ているヌワネリは、これまでにも何度か、違う結果を残せそうな場面があった。例えばシュトゥットガルト戦では、わずかな差でオフサイドとなった位置からゴールを決めた。ブレーメン戦でのオーバーヘッドシュートによるゴールの前には、ヴァルデマール・アントンがニクラス・フュルクルクにファウルを犯したとみられる場面で、VARによる確認より先に笛が吹かれていた。同じ試合の前半には、見事なパスでマクシミリアン・バイアーの決定機を演出している。

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ヌワネリも予測しやすいBVBの攻撃の犠牲者

先日のボデ／グリムト戦（0-1）でも、期待外れの内容だったチームが最後の30分に調子を上げる一因となった4人の途中出場選手の中に、ヌワネリがいた。しかし、ゴール前でフリーになって放ったヘディングも、終了間際のコーナーキック後のシュートも、もっと良い結果につなげるべきだった。

ニコ・コヴァチ監督は約5週間前、アーセナルからレンタルで加入したヌワネリについて、「サッカー選手として非常に優れている」と評した。それは間違いない。U-21代表で18試合に出場したヌワネリは、卓越した技術とボール扱いを備えている。ただ、コヴァチ体制であまりに頻繁に見られるような、単調で予測しやすい攻撃をBVBが続けるなら、その能力も生きない。

ボルシアは今も、低い位置に構えた守備ブロックや密集した守備陣を崩すために、攻撃の最終局面では個々の技量や個人プレーに頼ることが多い。複数の選手が連係する、組み立てられた攻撃パターンはほとんど見られない。ヌワネリのような選手が相手との勝負で止められると、攻撃はすぐに手詰まりになる。

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ヌワネリはBVBでまだ真価を示せていない

こうした状況は、攻撃を成功させる責任を攻撃陣に過度に負わせるだけではない。大半のプレーが五分五分の勝負になるため、弱点も露呈させる。例えばヌワネリは、1対1で存在感を示せないことが多すぎた。スピードが足りない場面や、パスに必要な精度を欠く場面もあった。

また、カレツァスと同様、ヌワネリはサイドライン近くで幅を取る役割よりも、右のハーフスペース、とりわけ中央でプレーする方が心地よさそうだ。状況に応じてそうした位置に顔を出すこともあり、その際にはゴールへ向かう積極性がやや高まった。一方で、ドルトムントの攻撃の形は、特に右サイドでクロスを含むサイド攻撃を想定している。

この形の中でヌワネリが結果を出し、無得点の時期を終えられるのか。11月中旬の次の代表ウィークまでに、さらに答えが見えてくるだろう。今のままなら、特にドルトムントの将来と若手育成を考えたとき、彼を起用する根拠は薄れていくはずだ。

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マティス・アルバートはヌワネリの脅威になるか？

ベルリンでの試合では、コヴァチが今季のブンデスリーガで初めて、17歳のマティス・アルバートを投入し、20分間プレーさせた。監督のこれまでの起用法を踏まえれば、これをヌワネリらへのメッセージと解釈することはできない。ただ、アルバートはここまでのプロでの112分間で、その積極性、ドリブル、スピードによって、ボルシアにしばしば欠けている見せ場をつくれることをすでに示唆している。

「彼には非常に、非常に満足している。今後数週間、数カ月の間、我々にとって非常に重要な存在になるだろう」と、コヴァチは9月にヌワネリについて語った。クロアチア人指揮官が近いうちに再び彼に実力を示す機会を与えることは間違いない。コヴァチの予想がいつ現実になるかは、まだ分からない。

ヌワネリのプロキャリア一覧