感動的な人間ドラマの場面となった。スペインのクラブ、テネリフェは故ヘスス・デ・ミゲル選手を追悼する式典を「エリオドロ・ロドリゲス・ロペス」スタジアムで開催し、サポーターやスポーツ関係者ら多くの人々が集まる中で別れを告げた。悲しみと涙に包まれた式典では、若くして世を去った選手の思い出を振り返る時間となり、スタンドはその舞台と化した。

この式典は、マルカ紙によると、土曜日のこの日におよそ2時間にわたって行われ、スペイン1部および2部のクラブ代表者をはじめ、クラブのサポーター、選手の仲間たち、そして遺族が参列した。サッカーそのものは影を潜め、代わりに忠義と愛情の思いが満ちあふれる異例の別れとなった。

嵐「ブルーナ」の脅威によりスタンドは満員とはならなかったものの、スタジアム前に並んだサポーターの列は、選手の死がもたらした衝撃の大きさを映し出していた。追悼の大半の時間は静寂に包まれ、やがて仲間やファンの間で呼ばれていた愛称「デミ」を叫ぶ声が高まっていった。

ヘスス・デ・ミゲルのユニフォームと結び付いた9番ゲートは、別れの最も象徴的な場所となった。そこは花、ろうそく、マフラー、ユニフォームの海と化し、サポーターたちは二度とテネリフェのユニフォームを着ることのない選手へ、最後のメッセージを残していった。

チームのキャプテンを務めるエンリケ・ガジェゴは、仲間の死を受け入れることの難しさを吐露し、ロッカールームが今なお喪失の衝撃に苦しんでいることを認め、こう語った。「ここにいることはとても難しい。こんな時にここにいる心の準備ができている者など誰もいないし、つい最近までロッカールームで共に過ごした人物へ別れを告げるのにふさわしい言葉を見つけられる者もいない」

テネリフェのキャプテンは、故人となった仲間へ感動的なメッセージを付け加えた。「君はいつまでも僕たちの一員だ」。そして、彼の思い出は選手たちの人生の中で生き続けること、そしてクラブはスポーツの競争の枠を超えて、その一員を結び付ける一つの家族となることを語った。

クラブ会長のフェリペ・ミナンブレスは、ヘスス・デ・ミゲルとの思い出を振り返り、彼を物静かで誰とでも親しく、見返りを求めず常に他者を助ける用意のあった人物だったと評した。ピッチの外では内気だった彼が、ペナルティーエリアの中では完全にその姿を消していたことを強調した。

クラブの筆頭出資者であるライコ・ガルシアもまた、テネリフェの家族を襲った喪失への深い悲しみを表し、苦難の中で支援を寄せた機関、クラブ、サポーターへ感謝を述べた。そして特に、ラス・パルマスとその会長ミゲル・アンヘル・ラミレスの名を挙げ、両クラブの競争の枠を超えた心遣いを示した。

式典で最も感動的な場面は、故人の娘カルラに対してクラブ関係者が交わした誓いだった。ガルシアは、テネリフェが彼女を一人にはしないこと、そしてクラブが彼女に対し、父親がどのような人物であったか、チームのユニフォームを着ることが何を意味していたのかを常に知ってもらえるよう努めることを約束し、こう語った。「彼女に何一つ不自由はさせない」

追悼の式典は、ヘスス・デ・ミゲルの遺族からのメッセージで締めくくられた。そこにはこう記されていた。「痛みを分かち合うとき、愛は倍になる」。この言葉は、単なる一選手との別れの日ではなく、仲間やサポーターの心に深い足跡を残した一人の人間を称える日となったこの日に集まった人々の思いを言い表していた。彼の名は、テネリフェのスタジアムのスタンドに、とりわけ9番ゲートに生き続けていく。