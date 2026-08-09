ウディネーゼ・カルチョとのテストマッチに0-1で敗れた後、ドイツ人指揮官は遠回しな言い方を避け、27歳の選手が退団する理由を明確にした。

「彼は素晴らしい人間で、ファンタスティックな選手だ。だが、彼のプレースタイルは私が好むものではない」とフリックは説明した。元ドイツ代表監督は、屈強なデュエルの強者を自身の戦術システムの中で最近はほとんど起用する場面がなかったことを率直に認めた。

さらに、フリックは穏やかな批判も口にした。「彼は過去のミスに影響を受けてしまった」。それでも、アラウホには和解的な言葉を送り、今後の彼に幸運を願っていると強調した。

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ロナルド・アラウホが買い取りオプション付きでリヴァプールへ移籍

8年と数々のタイトルの後、ウルグアイ代表はまず1年間のレンタルでリヴァプールに加入する。さらにその翌夏に向けて、レッズは5500万ユーロの買い取りオプションも確保している。

アラウホの戦力外は、スペインのクラブによる慌ただしい移籍期間の最新章だ。「人生でもサッカーでも変化は普通のことだ。今は多くの雑音がある。ただ、私たちは何を望んでいるか分かっている。チームを改善したい。私たちは落ち着いている」とフリックは現状を評した。

舞台裏では、この路線転換を推し進める原動力として指揮官が機能している。59歳の指揮官は、次世代のための場所を作るべく、確立された大物たちをも追い出すことをためらわない。

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これまでにバルセロナを去ったのはどの選手たちか？

「私たちはいくつか難しい決断を下さなければならなかった。私はそれを[クラブに]進言した。どのチームも変化しなければならない。若い選手たちのために場所を作る必要がある」とフリックは理由を説明した。

アラウホの退団はこの戦略に合致しており、これまでにすでにロベルト・レヴァンドフスキ、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン、そしてマーカス・ラッシュフォードがその犠牲になっていた。世界王者フェラン・トーレスも、パリ・サンジェルマンへ向かうことになっており、次の著名な退団者候補としてすでにリストに載っている。